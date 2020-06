Effet papillon, avec

Martinu, Chopin, Mozart, Fauré Chaussson, Smetana, Georges Brassens...

Le Festival des Forêts à Compiègne jusqu’au 24 juillet

Riche programmation pour le 28e Festival des forêts, qui se déroule jusqu’au 14 juillet dans les Forêts de Compiègne et de Laigue. Pour s’adapter aux conditions sanitaires le festival a fait une large place aux « Bains de forêt musicaux » inspirés du shinrin yoku japonais ou bain de forêt… ils incarnent parfaitement l’alchimie entre musique et nature… Une expérience unique pour se ressourcer.

Le prochain concert, ce mardi 23 juin à 20h30 au domaine du Bois Saint Marc, s’intitule : « uNopia ». C’est l’histoire du pianiste Guilhem Fabre, il a imaginé un « camion-scène » qui permet d’amener la musique partout et ce mardi, il nous donne rendez-vous en pleine forêt ! (report au lendemain en cas d’intempéries)

Guilhem Fabre sera en compagnie du violoniste Grégoire Girard et de l’accordéoniste Sophie Aupied-Vallin, ils joueront des pièces de Beethoven, Semionov, Liszt, Szymanowski, Schubert, Rameau, Saint-Saëns, Zolotarev, Ravel, Tchaïkovski.

Parmi les musiciens attendus, on compte la pianiste Lise de la Salle et le violoncelliste Christian-Pierre La Marca, le violoniste Thomas Lefort, le pianiste Nicolas Stavy, la percussionniste Vassilena Serafimova…

Le Gala Mozart d’Insula Orchestra à la Seine Musicale vendredi 26 juin à 20h30

Insula Orchestra offre un Gala Mozart exceptionnel pour célébrer le retour de la musique ! Mozart qui occupe une place très importante dans le répertoire de l’orchestre. Cette soirée est un prémice au projet qu’Insula orchestra présentera à l’automne, Magic Mozart, et réunira les artistes qui ont pour la plupart inauguré La Seine Musicale en 2017 : Sandrine Piau, Jodie Devos, Lea Desandre, Stanislas de Barbeyrac, Florian Sempey, Loïc Félix.

Grande première, le concert sera retransmis en direct sur le grand écran du parvis de La Seine Musicale

48h de veillée au théâtre de la Ville

Pour passer du temps du confinement au temps des retrouvailles, le théâtre de la ville propose une expérience inédite, 48h de veillée à l’Espace Cardin, d’aujourd’hui lundi 22 juin à 16h à mercredi 24 à 12h.

Durant 48h, Emmanuel de Marcy-Motta le directeur du théâtre, accompagné de 70 artistes, soignants, scientifiques et équipe du théâtre proposera un cortège d’évènements, théâtre, musique, littérature. Parmi ces moments exceptionnels, nous avons noté le quatuor Ellipsos qui jouera à minuit la 23 juin pour un voyage « saxophonesque » et quelques heures plus tard, un lever de soleil en musique indienne sous les arbres de l’espace Cardin.

L’entrée est libre il suffit de s’inscrire : invitations@theatredelaville.com