Deux pas de Sicilienne, avec Respighi, Chausson, Bach...

Agenda des régions

Création les 6, 7 et 9 novembre au théâtre de Caen de Coronis de Sebastiàn Duron par Le Poème Harmonique et Vincent Dumestre, la mise en scène est signée Omar Porras.

Durón est maître de la chapelle royale à Madrid, à l’époque du jeune roi d’Espagne Philippe V, il lui présente Coronis une pastorale mythologique entièrement chantée par une distribution complétement féminine ou presque. C’est le reflet d’une Espagne où seules les femmes, au sein des troupes théâtrales, sont formées au chant. Emanant d’un théâtre musical propre à l’Espagne des Habsbourgs, la variété des influences est remarquable par sa diversité, des lamenti à la mode italienne aux tonadas, en passant par de grands airs annonçant l’opera seria. Et pour faire revivre cet opéra insolite où le burlesque répond au tragique, le metteur en scène Omar Porras le rapproche du théâtre de tréteaux.

La tournée de l'Opérabus mené par l’Ensemble La Rêveuse reprend à partir du mois de novembre en région Centre-Val de Loire

L’Opéra Bus est unique en France, c’est une bus de transport urbain transformé en salle de spectacle itinérante (grâce au financement participatif) : fauteuils en velours, dorures et plafond peint, rideaux rouges, écran vidéo, loge et une jolie petite scène en bois, le décor évoque l’Opéra Garnier, qui a servi de modèle.

L’Opéra Bus permet de faire sortir la musique classique des salles de spectacles et de la faire découvrir à un large public en s’arrêtant dans écoles, hôpitaux, universités, EPHAD, villages...

Une des idées de ces tournées est de rendre les gens autonomes par la suite, leur donner des clés pour avoir envie d'aller écouter un concert, voire de pratiquer eux même la musique et ne plus se dire que "ce n'est pas pour eux !"

Ces séances dans le bus créent aussi du lien social, dans les territoires où il n'y a plus de café, de lieux de convivialité et où les gens sont chez eux et ne sortent pas.

La thématique de 2019 est Vinci (anniversaire oblige), musique et science à la Renaissance.

Des places à gagner

Gagner les places via "contactez-nous"