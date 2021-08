Des vagues... Mais pas qu'à l'âme !

Avec Ravel, Gabriel Dupont, Auguste Tolbecque, Vivaldi, Britten...

La Missa Solennis dite aussi " Messe d'Esztergom" de Franz Liszt est jouée pour la première fois le 31 août 1856 dans la cathédrale d'Esztergom en Hongrie.

Après l’avoir composée entre 1855 et 1858, Franz Lizst exécute la « Missa solennis zur Einweihung der Basilika in Gran », dite aussi « Messe d'Esztergom » (Gran en allemand), à l'occasion de la consécration de la cathédrale Saint-Adalbert le 31 août 1856.

L’évènement est très attendu, aussi bien par le clergé hongrois que par l’empereur François Joseph lui-même, et la cérémonie particulièrement émouvante, notamment pour Liszt qui revient pour la première fois depuis 10 ans dans sa terre natale et qui y est accueilli comme un héros.

La Missa Solennis est composée initialement pour voix de solistes, chœur mixte et orchestre. Une seconde version est composée après que Liszt l’ait envoyée en 1859 en présent au pape Pie IX, espérant qu’elle serait aussi jouée à la basilique Saint Pierre de Rome, c’est Salvatore Meluzzi, le maître de chapelle de la basilique, qui compose une nouvelle version pour orgue, violoncelle, et contrebasse.

