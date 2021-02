Des Carnavals en farandole

Enfilons nos masques et disparaissons dans folle magie du carnaval, avec Giovani Batista, Grieg, Berlioz, Alamiro Gampieri, Rossini, Schumann...

Les Tuyaux Kerschova !

Paul Agnew et Les Arts Florissants, dans un programme Monteverdi en direct de la Cité de la musique sur le site de La Philharmonie, mercredi 17 février à 20h30.

Interprètes inspirés de l’art montéverdien, Paul Agnew et Les Arts Florissants montrent avec ce programme, comment le madrigal d’inspiration profane a nourri le répertoire sacré, donnant jour à des contrafacta ou « contrefaçons », adaptations de madrigaux (aux textes initialement profanes) à des textes sacrés. Aquilino Coppini, homme de lettre contemporain de Monteverdi a remplacé les textes profanes par des textes liturgiques qu'il a modelé pour les plier aux accents, aux rythmes et aux sonorités des textes profanes originaux, sur la musique qui elle reste inchangée.« Le fait que Coppini transforme avec une telle perfection certains madrigaux bâtis sur un sujet franchement érotique en extase religieuse nous incite à penser que la musique était destinée aux textes et non l’inverse. Et, bien sûr, que le changement de texte exige une interprétation tout à fait différente de celle des madrigaux originaux. » (Paul Agnew)Le concert sera diffusé à une date ultérieure sur FM Le CD "Madrigali de Gesualdo" par Les Arts Florissants et Paul Agnew vient de sortir chez Harmonia Mundi

La chronique : " Les grands Macabres " :