Des " Roméo et Juliette " dans la musique classique

Maestro dimanche 14 février à 16h55 sur Arte

Depuis les arènes de Vérone et sous la baguette de Plácido Domingo,Sonya Yoncheva et Vittorio Grigoloexaltent les tourments de l’amour sur des airs de Puccini et Gounod

A deux pas du célèbre balcon où Shakespeare aurait pu imaginer sa Juliette, la soprano bulgare Sonya Yoncheva et le ténor italien Vittorio Grigolo sont réunis dans les célèbres arènes de Vérone pour des arias et des duos d’amour. S’entremêlent ainsi, sous la direction de Plácido Domingo, des extraits de Roméo et Juliette de Gounod, de Tosca et de La bohème de Puccini. Un concert dont nous apercevons les derniers préparatifs depuis les coulisses.

Aïdade Verdi dirigé par Michele Mariotti à l’Opéra de Paris, en direct sur arte.tv le 18 février, sur arte le 21 février et sur France Musique le 27 février

Initialement prévue du 12 au 27 février à l’Opéra Bastille, cette Aïda fera l’objet d’une captation, pour une première diffusion en direct sur arte.tv le 18 février et sur arte le 21 février.

Créé à l’Opéra du Caire en 1871 pour célébrer l’ouverture du Canal de Suez, Aïda nous plonge dans le fantasme d’une Antiquité reconstituée. Au cœur de l’intrigue, un choix impossible entre l’amour et le devoir patriotique. L’œuvre réunit les thématiques chères au compositeur : la nostalgie de la patrie perdue, la délivrance par la mort, l’opposition entre un présent décevant et un ailleurs idéalisé, le poids des pouvoirs religieux et politiques...

Pour ses débuts à l’Opéra national de Paris, la metteure en scène hollandaise Lotte de Beer choisit de porter un regard critique sur la représentation européenne des peuples colonisés.

La distribution :

Sondra Radvanovsky, Elena Stikhina, Jennifer Rowley, successivement Aïda

Jonas Kaufmann, Piero Pretti, successivement Radamès

Michele Mariotti, direction

Lotte De Beer, Mise en scène

L’Opéra chez soi sur le site de l’Opéra de Paris

France Musique dans "Samedi à l'Opéra" le 27 février.

