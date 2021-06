Des petites mains de fil en fil

Fil de coton ou fil de soie, en suivant les fileuses, lavandières, brodeuses... Avec Albert Zabel, Mendelssohn, Wagner, Britten, Miguel Llobet, Chaminade, Dvorak, Vaughan-Williams...

Visite en famille de Swaying, l’installation sonore de Kerwin Rolland à La POP, la péniche incubateur artistique du bassin de la Villette à Paris, jusqu’au 4 juillet.

Chaque année, La Pop propose au public, notamment aux plus jeunes d’entre eux, de découvrir dans la cale de la péniche une œuvre d’art créée pour le lieu, dont le son est le principal enjeu. C’est au tour du musicien, ingénieur et plasticien Kerwin Rolland de s’emparer de cet espace flottant.

L’installation de Kerwin Rolland s’inscrit dans le prolongement de son parcours atypique de créateur. En croisant ses recherches en ingénierie acoustique et ses expériences de concerts de musique électroacoustique et électronique, il construit un système qui associe des parties du corps humain comme la tête, l’estomac, ou les genoux, à des sons et plus précisément à des fréquences.

Kerwin Rolland a découvert les effets des fréquences sur le corps humain au milieu des années 2000 en cherchant à atténuer le mal de mer chez les sous-mariniers. Il parvient ainsi à reproduire en studio, avec des sons, le phénomène fréquentiel que représente le tangage d’un bateau.

En écoutant certains sons, on peut donc, d’une certaine manière, reproduire, mais aussi guérir le mal de mer. Les sons sont capables de nous modifier physiquement, leurs fréquences ont un impact sur nos os, nos organes, notre corps.

C’est ce principe de fréquence corporelle qui est activé à La Pop, l’installation déployée dans la cale de la péniche prend la forme d’une expérience de mise en vibration du corps des visiteurs. Cette exploration immersive unique fait appel à des procédés scientifiques, relationnels et synesthésiques, le concept de fréquence pouvant être traduit aussi bien en sons, qu’en couleurs ou en cycles temporels.

Jusqu’au au 4 juillet

Du mercredi au dimanche, de 13h à 19h

Entrée libre.

Quelle musique entendez-vous sur ce dessin d'Alain Le Foll pour "C'est le bouquet !" ?

, © Alain Le Foll (collection particulière) @succession A. Le Foll

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 18 juin, en vous inspirant du dessin d'Alain Le Foll " C'est le bouquet ! " de Claude Roy, visible au Palais Lumière dans le cadre de l'exposition "Alain Le Foll, maître de l'imaginaire", du 26 juin 2021 au 2 janvier 2022.

