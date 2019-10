Harmonies de l'harmonium, avec Franck, Strauss, Rossini

Agenda des régions

Festival Ouverture ! Musique française à Semur en Aixois.

C‘est la deuxième édition, de ce festival qui propose six concerts en octobre au théâtre du Rempart. En partenariat avec France Musique, il a pour ambition de programmer des œuvres accessibles à tous interprétées par des artistes de tout premier plan tels le Quatuor Arod et Adam Laloum, qui seront sur scène les 26 et 27 octobre.

Raymonda est retransmis par Pathé Livedans toute la France... Le ballet du Bolchoï est en direct de Moscou le 27 octobre, la représentation commence à 16h et dure 3h (avec 1 entracte)… Comme si vous étiez !

Raymonda est un incontournable du répertoire du Bolchoï, revisité par chorégraphe Youri Grigorovitch d'après Marius Petipa et mis en musique par Alexandre Glazounov : Raymonda est fiancée à Jean de Brienne qui part en croisade aux côtés du roi de Hongrie. L’étrange chevalier Abderakhman en profite pour demander la main de Raymonda… Mais celle-ci reffuse, il menace alors de la kidnapper…

Dernier concert "Des Saisons musicale en Ré" le jeudi 24 octobre à 18h30 en l'Eglise du Bois-Plage.

C’est à un programme tout à fait original que nous convie L’Harmonium français. Inventé par Alexandre Debain en 1842, l’harmonium avait pour vocation d’accompagner les chanteurs dans les églises mais aussi dans les salons… il a presque disparu aujourd’hui. Ce concert nous offre la découverte de quelques belles pages de l’art lyrique de cette période romantique de la fin du 19ème siècle qui s’épanouit dans les luxueux salons des riches bourgeois parisiens

Association pour la redécouverte de l'harmonium et de la musique de salon du 19ème siècle : L'harmonium français

