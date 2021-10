Des cordes bien frottées !

James Horner compositeur

Titanic : Thème

12 Violoncellistes De L'Orchestre Philharmonique De Berlin, Till Bronner : Trompette, Rolo Rodriguez : Percussions, Esko Laine : Contrebasse, Janne Saksala : Contrebasse, Wenzel Fuchs : Clarinette, Marie Pierre Langlamet : Harpe, Max Raabe