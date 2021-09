Dernière baignade

Avec Smetana, Bizet, Poulenc, Britten, Edouard Artemiev, Berlioz, Sibélius...

Ephéméride :

Daphnis et Chloé de Joseph Bodin de Boismortier, est créé le 28 septembre 1747 à l’Académie royale de musique.

Daphnis et Chloé, ultime œuvre du compositeur Joseph Bodin de Boismortier, est une pastorale en un prologue et trois actes, sur un livret de Pierre Laujon, poète et chansonnier, secrétaire du comte de Clermont.

La Pastorale, recréation d’un monde bucolique idéal que l’on retrouve dans les tableaux de Boucher, est à l’époque un genre très prisé de la haute-noblesse.

Lors de la première la célèbre Marie Fel, chanteuse favorite de Rameau, tenait le rôle de Chloé tandis le contre-ténor Pierre Jélyotte, professeur de musique de Madame de Pompadour, tenait celui de Daphnis. Un important corps de ballet avait aussi été recruté pour l’occasion.

L’oeuvre fut reprise en 1752 avec un certain succès. Mais rapidement la musique de Boismortier passe de mode et à la suite de la Querelle des Bouffons il se retire de la vie musicale jusqu’à son décès en 1755.

