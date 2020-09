Découverte des Diapasons d'or, les plus récents

Allegretto fait sa sélection parmi les CD remarqués par la revue Diapason ses derniers mois.

Le Festival de Saint-Denisn'a pas pu se dérouler, comme chaque année, en juin dernier, alors pour rassembler les habitants du territoire et ses fidèles spectateurs, il organise 3 concerts exceptionnels et gratuits dans la Basilique, du 17 au 30 septembre.

C'est Angélique Kidjo qui ouvre les festivités le 17 septembre, avec le pianiste Alexandre Tharaud, la soprano Julie Fuchs et le trompettiste Ibrahim Maalouf, ils interprèteront des titres de son répertoire et des reprises de chansons françaises et internationales.

Le 23 septembre, la trompette de Lucienne Renaudin Vary retentira dans la basilique, pour un concert de jazz symphonique autour des musiques de Gershwin et Bernstein, avec la chanteuse de soul Laura Mvula et l'Orchestre National d'Ile-de-France dirigés par Troy Miller.

Et le 30 septembre, le chanteur d'origine sénégalaise Youssou NDour et ses musiciens proposent un programme spécialement conçu pour la Basilque de Saint-Denis où ils se produisent pour la première fois

L’Opéra de Marseilleouvre ses portes le samedi 19 septembre, à l’occasion de la 37ème édition des Journées européennes du patrimoine placée sous le thème « Patrimoine et Éducation : apprendre pour la vie ! »

Côté cour, Exposition de costumes, visites historiques de l’Opéra, Atelier «voix», seront quelques-unes des propositions de L'Opéra de Marseille.

Côté scène, le programme du Choeur s'intitulera "Voyages Lyriques ... L'Opéra en toutes langues Et l’Orchestre Philharmonique donnera un concert de chambre sous la baguette de la chef italienne Clelia Cafiero.

C'est la rentrée de l’Académie musicale Philippe Jarousskydu 14 au 18 septembre à la Seine Musicale avec les 21 Jeunes Talents de la « Promotion Beethoven ».

Riche programme pour cette première semaine avec les masterclasses dispensées par Philippe Jaroussky, Geneviève Laurenceau, Christian-Pierre La Marca et David Kadouch. Elle se terminera le vendredi 18 septembre

par la soirée de lancement de la nouvelle saison avec la remise des instruments aux 22 jeunes Apprentis (7-12 ans) , des moments musicaux des Jeunes Talents, et le vernissage de l’exposition de photographies « Cordes sensibles, une saison à l’Académie Jaroussky ».

Vous êtes chaleureusement conviés à ces rendez-vous qui sont gratuits sur réservation sur le site de l’Académie.

