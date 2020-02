De la ballade médiévale à la balade romantique, exploration :

avec Conradus de Pistojas, Chopin, et Arenski, Delerue, Fauré, Leroy Anderson... et même Yves Montand.

AGENDA DES REGIONS :

Jeudi 5 mars à 20h, redécouverte du compositeur nantaisClaude Guillon Verneau « Collectif du Dix » à Nantes.

L'Association Claude Guillon-Vernes créée en 2018, met au jour des oeuvres du compositeur nantais injustement oublié, Claude Guillon Verne… neveu de l'illustre écrivain Jules Verne. Pleine de charme et de sensibilité, sa musique est marquée par Vincent d’Indy, son maître, et surtout par Debussy, son compositeur favori.

Au cours de ce concert, vous entendrez des pièces rarement jouées et même, pour certaines d'entre elles, données en création mondiale !! " Au coeur de la forêt", sonate pour violon et piano par exemple. Vous entendrez aussi « Les Jeux d'enfants » flûte et piano avec accompagnement chorégraphique, « Deux Valses » et « Prélude à la Montagne » pour piano.

Les interprètes sont : Shiho Narushima (piano) Patrick Fevai (violon), Renée Arien (flûte) et la danseuse: Anaëlle Presutto.



LesSmoking Joséphine, menée par la violoniste Geneviève Laurenceau, viennent de sortir un CD « Amour Toujours » et sont en tournée

Cinq virtuoses pétillantes pour un nom qui intrigue… Geneviève Laurenceau (violon), Olivia Hughes (violon), Fanny Robillard (violon), Marie Chilemme (alto), Hermine Horiot (violoncelle), Laurène Durantel (contrebasse), solistes accomplies, transforment sans complexe le quintette à cordes en un terrain de jeu. Ensemble, elles font de la musique et suivent leurs fantaisies. Les pièces de cet album ont été choisies et arrangées spécialement pour leur formation, par Nicolas Worms et Fabien Touchard.

On retrouve dans le CD « si tendre Salut d’amour » d’Elgar, « la Danse rituelle du feu » de Falla et des extraits du « Roméo et Juliette » de Prokofiev ou de « West Side Story » de Bernstein, est des pièces empruntées à Chopin ou à Liszt.

Elles seront le 16 mars au Festival de Talence le 23 mars à la Bastide-Saint-Pierre et le 13 avril dans Génération France Musique de Clément Rochefort.



Quelle Musique entendez-vous sur "Potager, hiver" d'Anna Metz ?

Cette eau-forte d'Anna Metz est visible à la Fondation Custodia, à Paris, jusqu'au 10 mai.

