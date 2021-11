Dans le Salon de Misia Sert...

Née en 1872, la pianiste et égérie polonaise Misia Sert était mécène de nombreux peintres, poètes, musiciens du début du XXe siècle, aussi très proche de Coco Chanel. Entrons en musique dans son salon aux côtés de Adrien François Servais, Grieg, Menotti, Satie, Schubert, Marin Marais, Moussorgsky...

Ephéméride

Le Concerto pour piano en fa de Gian Carlo Menotti est créé le 2 novembre 1945 à Boston

Gian Carlo Menotti a toujours aimé l’opéra, né en 1911 il étudie au Conservatoire Verdi de Milan, avant de partir à 17 ans vers l’Amérique pour étudier, recommandé par Arturo Toscanini, au Curtis Institut de Philadelphie. Il y recevra, entre autre, l’enseignement de Rosario Scalerò qui avait connu Brahms. Encore étudiant il signe son premier grand opéra, Amelia al ballo (Amelia va au Bal), ce qui lui vaut de connaître une gloire immédiate à 26 ans.

Son catalogue compte plus de 25 opéras dont le célèbre Médium, un concerto pour violon en la mineur, le concerto pour piano en fa, également accompagné par le succès...

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Des places à gagner !

La Saison musicale des Invalides propose en ce mois de novembre, une programmation hommage au peintre de Louis XIV, Antoine Watteau, pour le 300e anniversaire de sa mort.

Quatre concerts, les 8, 23, 25 & 29 novembre se dérouleront dans la majestueuse cathédrale Saint-Louis des Invalides.



Pour cette fête champêtre, du lundi 8 novembre, qui mêle accents rustiques et mélancolie raffinée, l’Ensemble La Rêveuse et Benjamin Lazar ont réuni des partitions de Marin Marais, Caix d’Hervelois, Dandrieu et Couperin.

Empreintes de la grâce, de l’élégance et de l’esprit qui font le charme du "goût français" de la fin du XVIIe début XVIIIe siècles, ces musiques choisies pour faire échos aux poèmes et textes de Verlaine, Baudelaire, Marivaux et Couperin, offrent une palette sonore qui évoque les tons fondus et les ors fanés des "Fêtes galantes" de Watteau.

Avec l’ensemble La Rêveuse accompagné du récitant Benjamin Lazar.

Distribution :

Benjamin Lazar, récitant

Ensemble La Rêveuse

Florence Bolton, basse de viole

Benjamin Perrot, théorbe et guitare baroque

Clément Geoffroy, clavecin