Dans le rythme endiablé des danses slaves

La Comédie-Française lanceComédie d’automne

Webtélé offerte dès fin mars par la Comédie Française pendant le premier confinement et le déconfinement, La Comédie continue !, a permis de maintenir le lien entre le Théatre, sa Troupe et les spectateurs, on y trouvait des programmes originaux : dialogues avec les comédiens, formats éducatifs, lectures et poésies, portraits de métiers, grands spectacles du répertoire…

Avec cette nouvelle période de confinement et dans la lignée de La Comédie continue !, la Comédie-Française lance Comédie d’automne : une programmation en ligne, du lundi au samedi.

Au programme donc :

>> Quelle comédie ! émission hebdomadaire d’actualités

le lundi en direct à 19h

>> Théâtre à la table : créations théâtrales exclusives.

Chaque semaine, une équipe de comédiens prépare durant 6 jours la création d'une pièce, dévoilant le travail de lecture préalable aux répétitions en scène. Une création unique spécialement pour la chaîne.

Diffusion chaque samedi à 20h30.

>> Lectures de confinement idéal : À la recherche du temps perdu.

Lecture de l'œuvre-fleuve de Marcel Proust par les Comédiens du Français, un relais soir après soir comme un mini-marathon, en écho à la mise en scène de Christophe Honoré du Côté de Guermantes récemment jouée au Théâtre Marigny.

En direct du mardi au vendredi à 19h

Ce programme débutera demain mardi 10 novembre à 19h, il est à découvrir en direct sur la page Facebook de la Comédie-Française, en replay sur Youtube et en podcast sur Soundcloud.

L’Ensemble Correspondances dirigé par Sébastien Daucé à L’Auditorium du Louvre mardi 10 novembre à 12h30

Durant le confinement, le musée du Louvre se mobilise pour que les concerts prévus en novembre à l’auditorium puissent se tenir. Enregistrés, ils seront diffusés en direct gratuitement, puis en différé sur la chaîne Youtube du musée.

Le prochain concert à lieu demain mardi 10 novembre à 12h30 à l’auditorium.

A cette occasion, Le Louvre est heureux de retrouver son ensemble associé, Correspondances, pour un programme plongeant au cœur de son histoire, et plus précisément dans la première moitié du 17e siècle sous le règne du roi Louis XIII.

Epicentre du pouvoir, le Louvre est alors le véritable théâtre de cérémonials où la musique brillait par sa magnificence. Musicien, danseur et même compositeur, Louis XIII entretient dans la Chambre du Roi une équipe d’artistes où s’illustrent notamment Chambonnières, Boesset ou Moulinié, les compositeurs que l'on retrouve dans ce programme d’airs de cours et de ballets du Grand Siècle intitulé « Les Plaisirs du Louvre », c’est aussi le titre du dernier disque de l’Ensemble Correspondances sorti chez Harmonie.

Le concert suivant se déroulera jeudi 12 novembre 12h30 avec la pianiste Francesca Dego et la pianiste Francesca Leonardi, pour un programme Italien.

Quelle musique entendez-vous sur le tableau "La sieste" ?

de participer à la programmation musicale du vendredi 23 octobre, en vous inspirant du tableau " La Sieste " d'Henri Matisse, actuellement au Centre Pompidou.

Ce tableau est visible dans l'exposition " Matisse, comme un roman " jusqu'au 22 février 2021 au Centre Pompidou.

