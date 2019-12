Dans la famille éole, on compte : zéphir, bise, alizé, sirocco, mistral, foehn...

Ephéméride

Amahl and the night visitors, opéra en un acte de Gian Carlo Menotti, a été créé à New-York le 24 décembre 1951. C’est le premier opéra composé pour la télévision aux Etats-Unis.

L’œuvre est une commande de Peter Herman Adler, directeur de la NBC, qui demande à l’artiste d’écrire le premier opéra pour la télévision.

Pour la composition, Menotti s’inspire de du tableau de Jérôme Bosch L’Adoration des Mages. Manquant de temps – les chanteurs reçoivent la fin de la pièce quelques jours avant la première ! – il est aidé par son compagnon Samuel Barber pour finaliser les orchestrations.

Particularité notable, Menotti souhaite que le rôle d’Amalh soit interprété par un garçon, et non par une femme habillé comme un enfant.

Meilleure œuvre de Menotti selon Arturo Toscanini, dirigeant à l’époque l’orchestre symphonique de la NBC, l’opéra remporte un grand succès populaire avec 5 millions de téléspectateurs pour la représentation en direct.

Pour la classe de danse du ballet de l’Opéra National de Kiev le 30 décembre à 11h, à l'occasion de la représentation duLac des cygnesau Théâtre des Champs-Elysées.

Créé en 1877, Le Lac des cygnes est LE ballet par excellence, joué et rejoué par les plus grandes compagnies à travers le monde.

La version dite « classique », créée en 1894-1895 par Marius Petipa et Lev Ivanov, est le socle de toutes les versions qui suivent, qui tantôt s’en revendiquent, tantôt s’en écartent.

Présentée par le Ballet de l’Opéra National de Kiev, cette version de Valery Kovtun créée en 1986 mais peu connue à Paris est l’une des plus proches de celle de Petipa.

Une belle promesse d’émotion et d’enchantement, pour l’une des plus étincelantes musiques de ballet de Tchaïkovski.

PourKô & Kô, de Pierre Gueguen et Maria Helena Vieira da Silva, aux éditions Chandeigne

Dans cette réédition du bel ouvrage de la célèbre peintre Vieira da Silva publié en 1933, Kô et Kô les deux esquimaux racontent l’histoire de leur voyage à la découverte du monde.

Le livre, magnifiquement illustré par la peintre, invite les plus petits dans le monde de l’art et de l’imagination, grâce aux personnages à découper que l’on promène à travers les pages devenues scène de théâtre.

Cette nouvelle édition paraît sous la forme d’un livre-disque, narré par Maria de Medeiros et mis en musique par le compositeur portugais Sérgio Azevedo et le pianiste Bruno Belthoise.

