Dans la famille Bach, je demande le grand-père, le frère, l'oncle, le fils, le cousin....

Des oeuvres de Johann Ludwig, Wilhelm Friedemann, Johann Christoph Friedrich, Georg Christoph, choisis dans le foisonnant arbre généalogique de la famille Bach... Et des oeuvres de Jean-Sébastien bien sûr !

Les Tuyaux de Kerscho !

Pejman Memarzadeh et son orchestre " Génération Mozart " à la redécouverte de Martin Kraus "le Mozart suédois" et des maîtres de la seconde moitié du 18ème Siècle.

Que connaissons-nous de la musique de la période classique qui a rayonné et s'est déployée en Europe de 1750 à 1810 ?

Que savons-nous de Kraus, Pleyel, Dussek, Cartellieri, Gossec ou encore Méhul, les stars de l’époque, éclipsées par Mozart et Haydn ? Ces noms nous sont plus ou moins familiers, et pourtant ils ont contribué au foisonnement musical de l'époque classique, terreau du romantisme. Tous ont laissé derrière eux des chefs-d’œuvre injustement oubliés, la richesse de ce répertoire qui aborde tous les genres est stupéfiante : musique symphonique, concertante, musique de scène, voix, ballet, musique religieuse, opéra…

Depuis 2016, le violoncelliste et chef d'orchestre Pejman Memarzadeh, à la tête de l'ensemble " Génération Mozart " nous emmène à la redécouverte de ces trésors lors de concerts expliqués, interprétés sur instruments d'époque, en mettant en perspective les oeuvres de ces compositeurs avec celles de Mozart et Haydn.

Ce projet est adossé à l'Orchestre de l'Alliance fondé en 1995 par Pejman Memarzadeh, à ses côtés on retrouve en solistes associés, la soprano Marie Perbost, la violoniste Mi-Sa Yang, le clarinettiste Pierre Génisson, le violoncelliste Raphaël Chrétien et le trompettiste David Guerrier.

En attendant le retour des concerts expliqués, Génération Mozart nous offre un Tasting musical sur son site internet : coups de cœur, clefs d'écoute, extraits de concerts...

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :

