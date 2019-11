Dans la discothèque idéale de François-Xavier Roth, on trouve...

Agenda des régions

2 évènements toulousains

Le Dialogues des Carmélites de Francis Poulenc réunit au Capitole du 22 novembre au 1er décembre,

entre autre : Anaïs Constans, Jodie Devos, Jean-François Lapointe, avec le Chœur et l’Orchestre national du Capitole sous la baguette de Jean-François Verdier. La mise en scène onirique est signée Olivier Py, les décors et les costumes Pierre-André Weitz.

C’est à la Halle aux Grains que le grand pianiste Herbie Hancockdonne un concert le 21 novembre 20h

Herbie Hancock possède une solide formation classique on l’a entendu avec le Chicago Symphony jouer le 5ème concerto en ré M de Mozart à onze ans ! Mais à l’adolescence il découvre le jazz, se fait une solide réputation et intègre en 1963 le quintet de Miles Davis. Les compositions de ce jeune homme de 79 ans combinent jazz électrique, funk et rock... mais il n’abandonne pas pour autant les projets acoustiques.

et un concert à Saint Germain en Laye

Le pianiste Jean-Paul Gasparian donne un récital le 22 novembre au Théatre Alexandre Dumas dans la cadre des Concerts en laye Majeur,

qui permettent de découvrir de jeunes prodiges tel Alexandre Kantorow ou Anastasia Kobekina ou encore Clément Lefèbvre dans des pièces du grand répertoire.

