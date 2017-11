Dans l'Ipod de Luciano Pavarotti

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de Vincent Larderet (piano), Nicolas Dautricourt (violon) et de Marc Coppey (violoncelle) le vendredi 17 novembre à 20h30 dans le cadre du festival Piano au Musée Würth à Erstein.

Au programme : Hommage à Ravel

Miroirs : II. Oiseaux tristes, III. Une barque sur l’océan, IV. Alborada del Gracioso, V. La vallée des cloches, I. Noctuelles

Sonate pour violon et violoncelle : Allegro, Très vif, Lent, Vif, avec entrain

Trio en La mineur : Modéré, Pantoum, Passacaille, Final

Les deux rendez-vous de musique de chambre du festival sont monographiques. Celui-ci commémore les quatre-vingts ans de la mort de Ravel et expérimente diverses combinaisons violon, violoncelle et piano à un, deux ou trois instruments. Concert-hommage, ce programme fixe aussi un instantané du compositeur dans les deux premières décennies du xxe siècle : Ravel impressionniste avec les cinq Miroirs pensés pour un piano solitaire, que Vincent Larderet donne dans l’ordre chronologique de leur composition; Ravel basque avec le Trio aux rythmes et aux accents folkloriques ; enfin Ravel honorant Debussy dans cette formation si peu courante du duo pour violon et violoncelle. Trois grands solistes français sont ici réunis pour croiser leurs riches expériences musicales en matière de musique de chambre.

Rubrique Maestro : à 17h40 sur Arte : Concours Reine Elisabeth 2017

À 26 ans, le Français Victor Julien-Laferrière est devenu le premier violoncelliste de l'histoire à remporter le prestigieux concours Reine Élisabeth de Belgique. En finale, c’est avec son interprétation du premier concerto pour violoncelle de Chostakovitch – accompagné par l’orchestre philharmonique de Bruxelles, sous la direction de Stéphane Denève – que le jeune instrumentiste a remporté l’adhésion d’un jury exigeant.