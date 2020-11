D'or et de platine

Une parure de bijoux, un collier de perles, une broche en platine, une bague en or et même une petite cuillère en argent ! Un Allegretto brillant au sens propre du terme en compagnie d'Offenbach, Rossini, Mancini, Wagner, Gounod, Mozart, Donizetti, Monteverdi, Bizet...

Les tuyaux de Kerscho !

Sandrine Piau avec l'ensemble Le Concert de la Loge à l'Auditorium du Louvrele 25 novembre à 12h30

Diffusé gratuitement en direct puis en différé sur la chaîne YouTube du Louvre, le concert "La folie Vivaldi" avec la soprano Sandrine Piau aura bel et bien lieu avec un enregistrement depuis l'auditorium du musée. La cantatrice et harpiste française sera accompagnée du nouvel ensemble associé au Louvre, le Concert de la Loge de Julien Chauvin qui propose pour cette saison italienne un rendez-vous autour de Vivaldi qui mêlera des concertos rares du maître vénitien avec des pages tirées de ses opéras les plus connus.

L'Ouverture de l'Olimpiade, La Griselda, Della Rubella extrait de L'Atenaide ou encore le Zeffiretti che sussurate RV 710 tiré de l'acte 3 scène 1 d'Ercole su'l Termodonte viendront se glisser numériquement à vos oreilles.

Profitez d'une pause déjeuner pour écouter Sandrine Piau et l'ensemble Le Concert de la Loge en direct à 12h30 ou en différé sur la chaîne YouTube du Louvre pour le concert "La folie Vivaldi" ce mercredi 25 novembre.

à réécouter AUDIO 27 min émission Les grands entretiens Sandrine Piau, "J'aime bien les chanteurs qui n'ont pas de voix!" (4/5)

Angers pousse le son, la série musicale qui débute mercredi 25 novembre

La ville d'Angers reçoit le soutien de France 3 Pays de la Loire pour les captations de concerts inédits dans des lieux patrimoniaux de la ville de la série musicale Angers pousse le son. Cette série met en lumière de nombreux artistes, chanteurs et musiciens, qui n'ont pas pu fouler de leurs pieds les scènes de salles de concerts à l'ère du Covid-19. Puisque la série fera de la ville d'Angers un lieu d'enregistrement par la rencontre entre un artiste et un lieu patrimonial, pour certains inacessibles au public, elle se veut être une invitation à "pousser les portes" pour découvrir des lieux, écouter leur son et l'empreinte sonore unique que chacun d'entre eux offre à l'interprétation du musicien.

Le Cloître, la Chapelle Saint-Jean du Musée Jean Lurçat, le Choeur et la Nef de l'Abbaye du Ronceray ou encore la Galerie David d'Angers... Pas de panique ! Si ces noms vous disent vaguement quelque chose, voire même pas du tout, c'est parce que la plupart sont des lieux secrets ou cachés qui vous seront révélés à travers une programmation éclectique et décloisonnée. Yael Naim et l’ensemble ZENE, Rosemary Standley et Dom La Nena, Titi Robin et Richard Saadna, Grise Cornac, Ysé Sauvage, Astrig Siranossian, Simon Ghraichy, Elissa Cassini et l'accordéoniste Félicien Brut avec le guitariste Thibaut Garcia, seront à l'affiche pour une série de concerts ou de clips ces prochains jours et jusqu'au 10 décembre.

La série musicale Angers pousse le son est à voir sur les réseaux sociaux de la Ville d’Angers et le site web dédié.

Le duo Yuri Kuroda et Paruyr Shahazizian se produira ce mercredi en direct à 16h avecHors Saison Musicale

La violoniste Yuri Kuroda, passée par l'École Normale de Musique de Paris et lauréate de nombreux prix internationaux (Toshiya Eto en 2000, J.S. Bach en 2004, Prix Rodolfo Lipizer en 2006), elle se perfectionne notamment auprès de Yaïr Benaïm qui crée le Quatuor Benaïm. C'est à travers ce quatuor qu'elle rencontre son partenaire musical Paruyr Shahazizian qui y jouait du violoncelle.

Ils se retrouvent ce mercredi 25 novembre à 16h pour la série de Concerts Confinés dont nous vous parlions déjà la semaine dernière.

Ensemble ils joueront Impromptu de Reinhold Glière, un Duo pour violon et violoncelle en ré majeur d'Haydn, un autre duo de Beethoven ainsi que les 7 mélodies folkloriques hongroises de Bartók.

Connectez-vous mercredi à 16 heures sur la chaîne YouTube d'Hors Saison Musicale.

Quelle musique entendez-vous sur la peinture "La plage à Cabourg" de René-Xavier Prinet ?

, © René-Xavier Prinet

Composez vous-même la programmation de l'émission du vendredi 20 novembre en nous faisant part des musiques que vous inspire ce tableau. Il est visible au sein de l'exposition "Derniers impressionnistes, le temps de l'intimité" présentée au Musée Lodève, jusqu'au 28 février 2021.

Vos propositions viacontactez-nous.

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : "Lynnwood Farnam, grand nom discret de l’orgue"

c'est ici !