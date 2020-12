Coups de coeur de l'année 2020

Les plus beaux enregistrements de cette année et des rééditions remarquables et remarquées. Au programme, donc, la famille Moreau au complet, le violon d'Henry Eccles, la mandoline d'Avi Avital, le violoncelle de Christian-Pierre La Marca et une cantate de Noël par Teleman...

Fantasias

La chronique : " Les grands Macabres " :

Programmation musicale

Gioacchino Rossini

Ricciardo e Zoraide : Qual sarà mai la gioia (Acte I) Ricciardo et Ernesto

Lawrence Brownlee : Ténor, Ricciardo

Xabier Anduaga : Ténor, Ernesto

I Virtuosi Italiani

Corrado Rovaris, direction

ERATO 0190295269470

Antonin Dvorak

5 Bagatelles pour trio à cordes et piano op 47 B 79 : 5. Poco allegro

Raphaëlle Moreau : Violon

David Moreau : Violon

Edgar Moreau : Violoncelle

Jérémie Moreau : Piano

WARNER CLASSICS 0190295211315

Henry Eccles

Sonata quinta en mi min : 1. Andante - pour violon et basse continue

Sonata quinta en mi min : 2. Corrente - pour violon et basse continue

Sonata quinta en mi min : 3. Largo - pour violon et basse continue

Sonata quinta en mi min : 4. Presto - pour violon et basse continue

Théotime Langlois de Swarte : Violon

Thomas Dunford : Luth

Harmonia Mundi 902305DI

Georg Friedrich Haendel

Messiah HWV 56 : And he shall purify (1ère partie) - Choeur

Messiah HWV 56 : Hallelujah (2ème partie) - Choeur

Messiah HWV 56 : And the glory of the Lord shall be revealed (1ère partie) - Choeur

The Sixteen

Symphony of Harmony and Invention

Harry Christophers, direction

CORO COR16180

Ludwig van Beethoven

Sonate pour piano n°29 en Si bémol Maj op 106 (Hammerklavier) : 4. Largo - Allegro risoluto

Igor Levit : Piano

Sony Classical 190758431826

Pavel Josef Vajvanovsky

Sonata natalis - pour 2 violons, 4 altos, 2 trompettes et basse continue

Concerto Köln

Hannes Rux, direction

BERLIN CLASSICS 0300276BC

Hans Werner Henze

Carillon récitatif et masque : Récitatif - pour mandoline, guitare acoustique et harpe

Ensemble Dissonanzen

Avi Avital : Mandoline

Marco Cappelli : Guitare

Lucia Bova : Harpe

MODE 202

Marin Marais / Christian-Pierre La Marca

Les folies d'Espagne - arrangement pour violoncelle

Christian-Pierre La Marca : Violoncelle

Piotr Ilitch Tchaïkovsky

Symphonie n°5 en mi min op 64 : 3. Valse. Allegro moderato

Orchestre de la Tonhalle de Zurich

Paavo Järvi, direction

Alpha 478575

Antonio Vivaldi

Il Tamerlano : Son tortorella (Acte III Scène 11)

Irene Sophie Rennert : Mezzo-soprano, Irene

Accademia Bizantina

Ottavio Dantone, direction

Naive Records OP7080

Georg Philipp Telemann

Kündlich gross ist das gottselige Geheimnis TWV 1:1020 : Erstaunet forschende Gedanken - Air de soprano

Kündlich gross ist das gottselige Geheimnis TWV 1:1020 : Göttlichs Kind lass mit Entzücken - Duo contralto basse

Kündlich gross ist das gottselige Geheimnis TWV 1:1020 : Meine Seele erhebt den Herrn - Air de ténor

Kündlich gross ist das gottselige Geheimnis TWV 1:1020 : Steige falle zirkle walle - Air de basse

Lothar Hennig

Dorothee Mields : Soprano

Britta Schwarz : Contralto

Wilfried Jochens : Ténor

Dirk Schmidt : Basse (voix)

Choeur de Chambre de Magdebourg

Orchestre de Chambre Telemann de Michaelstein

Ludger Remy, direction

CPO CPO 999515-2

Ludwig van Beethoven

Concerto pour violon en Ré Maj op 61 : 2. Larghetto Ida Haendel : Violon

Orchestre de la Philharmonie Tchèque de Prague

Karel Ancerl, direction

SUPRAPHON SU 4024-2