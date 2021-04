Dans les salons et les bals champêtres les contredanses et quadrilles ont réunis les hommes et les femmes jusqu'au début du XXème siècle, avec Mozart, Bruckner, Cole Porter, Chostakovitch, Bizet, Strauss, Offenbach, Sibelius, Joseph Glaeser, Glinka, Adam Peterson...

La Suite mignonnede Sibelius est créée 6 avril 1922 à Helsinki (Finlande)

Au début des années 1920 Jean Sibelius compose un ensemble de 3 suites pour orchestre à cordes, chacune de ces pièces existe en 2 versions : une pour orchestre à cordes et l'autre pour piano (arrangée par le compositeur lui-même). Initialement écrite pour deux flûtes et orchestre à cordes en 1921, “Suite Mignonne” Op. 98a est arrangée pour piano par Sibélius la même année, et créée le 6 avril 1922 à Helsinki, probablement sous la direction de Karl Ekman.

On y retrouve la fascination du compositeur pour la nature. Avec une exceptionnelle intensité, il nous plonge dans la vie de la nature, dans le changement des saisons, et nous entraîne à la suite et des oiseaux. Aucune pièce ne fait autant écho à ces sentiments que la Suite Mignonne....

Allegretto Animato

Le petit âne blancde Jacques Ibert.

Embarquement pour des "Odyssées " avec le vibraphoniste Illya Amar et la violoniste Alexandra Soumm, ce vendredi 9 avril à 20h sur RecitHall.

Ce récital “Odyssées” est à l’image de nos deux musiciens, d'infatigables globe-trotters amoureux des traditions orales. C'est aussi le fruit d'un long travail du duo sur l'appropriation et la transmission du folklore au travers des migrations et des générations.

Une traversée des pays d’Europe de l’Est (musiques roumaines, arméniennes, slaves) à l'Espagne, jusqu’aux confins du Moyen-Orient. Un concert où les pièces originales et transcriptions d’Illya Amar écrites pour le duo rejoignent Bartok, Achron ou encore De Falla…

Un concert conçu comme un témoignage d’ouverture entre les cultures et les générations.

Ce vendredi 9 avril à 20h, sur RecitHall, en direct de l'Atelier de la Main d'Or à Paris.

Programme:

Abraham Ellstein : Yidl Mitn Fidl

Belà Bartók : Six Danses populaires roumaines, Sz. 56, BB 68

Illya Amar : Odysséa

Joseph Achron : Mélodie Hébraïque

Illya Amar : Mome Svie Tié

Manuel De Falla : Nana

Belà Bartók : Deux duos

Illya Amar - deux pièces : La valse des dunes, La dance du Sirocco

traditionel arabe (XIe) : Lama Bada Yatatana

traditionnel Yiddish : Roumania roumania

Les Écoles d’art américaine de Fontainebleau célèbrent leur Centenaire en musique, avec 60 étudiants sous la direction de Bruno Mantovani, c'est en streaming vendredi 9 avril à 20h.

Les étudiants du Conservatoire de Paris, dont une dizaine ont participé aux Écoles d’art américaines (EAAF), sont réunis pour un premier rendez-vous en attendant le Festival des Écoles d’art américaines au Château de Fontainebleau, du 4 au 31 juillet prochain.

Installées depuis 1921 au château de Fontainebleau durant l’été, les Écoles d’Art Américaines sont regroupées en une fondation française qui accueille de jeunes musiciens et compositeurs diplômés de grandes universités américaines, l'occasion de leur transmettre l’enseignement musical à la française. Pour célébrer son centenaire, la fondation s’est naturellement rapprochée du Conservatoire de Paris avec qui elle entretient des liens forts depuis longtemps.

La captation a lieu u Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, sera diffusée ce vendredi à 20h sur son site.

Le programme propose « Ma mère l’oye » de Maurice Ravel qui fut directeur et professeur aux EAAF entre 1921, et 1936 et « B-Day » ou "Jour B" de Besty Jolas, compositrice franco-américaine régulièrement venue enseigner au CNSMDP et à Fontainebleau depuis 1972La soirée sera présentée par Arnaud Merlin.

