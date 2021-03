Notre besoin de consolation n'est pas impossible à rassasier, avec Bach, Chaminade, Liszt, Couperin, Ferenc Farkas....

Les Tuyaux de Kerscho !

Cette année, le festival duPrintemps des Arts de Monte Carlose déroule jusqu’au 11 avril concentré sur cinq week-end successifs. Les festivaliers seront accueillis dans des lieux emblématiques de la Principauté à des horaires qui respecteront le couvre-feu.

LePrintemps des Arts de Monte Carlo démarre demain le 13 mars pour cinq WE, les thématiques seront : l’école de Vienne, un portrait Franz Liszt, la musique française, le clavecin et s’articuleront autour de :

• 15 concerts

• 4 créations-commandes aux compositeurs Sebastian Rivas, Frédéric Durieux, Gérard Pesson (compositeur en résidence) et Marco Stroppa

• 2 spectacles de théâtre musical

• 5 rencontres avec les artistes et autour des oeuvres sur Zoom

Ce 1er WE est consacré à l’école de Vienne : vendredi conférence en ligne de Corinne Schneider à 19h, concert d’ouverture samedi avec l’Orchestre National de France sous la baguette de Daniele Gatti à 15h au Grimaldi Forum avec un programme Berg et Webern.

Le second WE, les 19 et 20 mars, est consacré à Lizst. Il démarre à nouveau avec une conférence de Corinne Schneider, suivi samedi matin d’une Master Class du pianiste Bertrand Chamayou, puis à 14h30 du récital de Béatrice Berrut au Musée océanographique.

Toute la programmation ici

à réécouter AUDIO 3 min émission Au fil de l'actu Le Printemps des Arts de Monte-Carlo accueillera du public

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :

à réécouter émission Les Grands Macabres Charlie Parker ou les dégâts du génie

La Programmation musicale :

Bach : Sonate n°3 en sol min BWV 1029. Vivace, adagio, allegro

Jordi Savall, basse de viole

Ton Koopman, clavecin

EMI 7631392

Anonyme XVème Siècle : Ou lit de pleurs paré de plaintz - pour ensemble vocal

Sabine Lutzenberger, soprano

Dina Konig, mezzo-soprano

Bernd Oliver Frohlich, ténor

Tim Scott Whiteley, basse

Le Miroir De Musique

Baptiste Romain, direction

Ricercar RIC380

Cécile Chaminade : Pièces humoristiques op 87. 5. Consolation

Peter Jacobs, piano

Hyperion CDA66706

François Couperin : Troisième leçon de ténèbres pour le Mercredi Saint

Il Seminario Musicale

Gerard Lesne, contre-ténor

Steve Dugardin, contre-ténor

Josep Cabre, baryton

Malcolm Bothwell, basse

Harmonic records H/CD 9140