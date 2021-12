Le choix des auditeurs : Satie, Ravel, Moondog, Ibert, Auric, Patachou, Mozart...

Votre programmation musicale inspirée par "La Place Clichy" de Pierre Bonnard.

Cetableauest visible dans l'exposition : "Bonnard. Les couleurs de la lumière" jusqu'au 30 janvier au Musée de Grenoble.

Le musée de Grenoble en partenariat avec le musée d’Orsay présente une grande exposition consacrée au peintre Pierre Bonnard (1867-1947). Rassemblant des peintures, des œuvres sur papier (dessins, affiches) et des photographies, elle propose un parcours embrassant la totalité de son œuvre avec, comme fil rouge, le thème de la lumière et les différentes couleurs et nuances qu’elle revêt au cours de sa vie et selon les lieux où il séjourne.

Maestro sur Arte :

dimanche 5 décembre à 18h55 : Concerto per Milano

Sur le parvis de la cathédrale de Milan, Riccardo Chailly dirige l’Orchestre philharmonique de la Scala dans un programme d'oeuvres de compositeurs russes célébrant l’Italie.

Chaque été, plusieurs milliers de personnes se pressent sur le parvis du Duomo pour assister au "Concerto per Milano", rendez-vous musical incontournable – et gratuit – de la capitale lombarde.

Devant l’imposante façade gothique de marbre blanc, décor idéal pour une représentation en plein air, l’Orchestre philharmonique de la Scala se produit sous la direction de son directeur musical, Riccardo Chailly.

Pour cette édition, le programme concocté par le maestro milanais met son pays à l’honneur à travers des œuvres russes : Le"Capriccio italien en la M opus 45" de Tchaïkovski et la "Première suite" extraite du ballet "Roméo et Juliette" de Prokofiev.

Des places à gagner !

