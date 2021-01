Chansons enfantines dans la musique classique

Sur la piste des comptines ou chansons enfantines dans les grandes oeuvres de la musique classique, Avec Glazounov, Mahler, d'Indy, Saint-Saëns, Clementi, Satie, Stravinsky...

Les Tuyaux de Kerscho !

l'exposition de la Philharmonie de Paris, _Les Musiques de Picasso_,reste visible à travers une visite virtuelle sonore, et gratuite.

Picasso le disait lui-même, la musique c’était pas son truc !

Et pourtant… Des premières scènes de vie gitane aux joueurs de flûte des années 1970, en passant par les saltimbanques musiciens, les guitares cubistes, les collaborations avec les Ballets russes ou les bacchanales animant un nombre infini de toiles, dessins, céramiques et sculptures : tout l’oeuvre de Picasso est traversé par la musique, le son, le chant et la danse.

Comment lire cette imprégnation ? Quelle relation le maître entretient-il avec l’univers musical – lui qui, à la différence de Braque, Chagall ou Matisse, n’est pas musicien et n’a jamais exprimé son intérêt pour la musique ?

Autant de questions, qui trouvent réponse grâce aux près de 200 œuvres présentées dans l’exposition…

Grâce au système de prise de vue à 360°, le visiteur en totale immersion découvre l'ensemble de l'exposition, des œuvres visuelles en haute définition aux ambiances sonores, commentée par sa commissaire Cécile Godefroy.

Deux formats de visites sont proposés aux internautes : une déambulation libre permettant d'accéder à chaque contenu au gré de ses envies et un parcours réduit, pensé par la commissaire.



l’Expodcast : « Musique et musiciens à la Chapelle royale» de Versailles

Le Centre de musique baroque de Versailles propose une expérience sonore et visuelle, un podcast présentant l'histoire de la musique à la Chapelle royale de Versailles. Un monument certes, mais aussi l'une des plus grands institutions musicales de l'histoire de France, écrin de la production d'un répertoire immense, objet, aujourd'hui encore, de nombreuses redécouvertes.

L'histoire de ce lieu hors normes est racontée par Suzanne Gervais en 6 épisodes :

- La Chapelle royale, joyau de la musique du roi.

- La messe quotidienne du Roi-Soleil

- Le concours de 1683, un événement

- Le motet à grand chœur, la French touch

- Success story : Lalande, le grand maître

- Rayonnement et postérité de la Chapelle royale

6 podcast qui se verront « augmentés » par une diversité de contenus sur un site internet interactif et immersif.



Quelle musique entendez-vous sur la fresque " Le rêve de Joachim" ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 22 janvier en vous inspirant de la fresque "Le rêve de Joachim" de Giotto ?

Cette fresque est projetée à la tombée du jour sur les murs de la nef de l'église Saint-Godard à Rouen, jusqu'au mardi 2 février.

La chronique : " Les grands Macabres "

