Carmen éternelle

Bizet, Sarasate, Manuel Penella, Stromae...

Des places à gagner !

Pour le concert de l’Orchestre Colonne, concert-éveil du dimanche 21 novembre Salle Wagram. « Un petit air de Séville » 10h et 11h30.

Carmen est une des œuvres les plus jouées et les plus appréciées au monde : comment Georges Bizet a-t-il réussi ce tour de force musical ? Comment en seulement quelques notes ce compositeur vous fait-il ressentir toute la chaleur de l’Espagne et les amours de la plus célèbre des bohémiennes ?

Laurent Petitgirard et l’Orchestre Colonne vous le feront découvrir avec le talent qui les caractérise.

Et pendant ce concert, des petites mains viendront se poser sur la contrebasse.... La contrebasse ? Un jeu d’enfant !

Au programme : Carmen, suites 1 & 2 de Bizet

Nos places sont pour le concert de 10h

via contactez-nous

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Quelle musique entendez-vous sur le tableau "Jeune fille jouant de la guitare " ?

, © Carole Bell, Ville de Troyes

Participez à la programmation musicale de l'Allegretto du vendredi 19 novembre, en vous inspirant de ce tableau visible dans l'exposition : "Théodule Ribot. Une délicieuse obscurité " jusqu'au 10 janvier au Musée des Augustins à Toulouse.

Peu connu du grand public mais très présent dans les musées en France et à l’étranger, Théodule Ribot, peintre libre et autodidacte, fut admiré par ses amis artistes tels que Fantin-Latour, Boudin ou Rodin. Inspiré par la peinture ancienne, de Rembrandt à Ribera, et en phase avec certains de ses contemporains, l’artiste développe un talent tout à fait original, généreux et émouvant.

Vos propositions via contactez-nous