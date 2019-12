Ballade en traîneau au son des grelots !

Des places à gagner

PourCendrillon,le vendredi 27 décembre à 15h au Grand-Théâtre de Bordeaux

Sur la musique de Sergueï Prokofiev, les danseurs du ballet de l’Opéra de Bordeaux s’emparent de l’histoire de Cendrillon. Comme par magie, les personnages du conte de Perrault, les sœurs, la bonne fée, le prince, sont tous là, de chair et d’os. Dans un carrosse digne des contes de fées, Cendrillon est une ballerine pleine de rêves…

Programmation Musicale

Jacques Helian et son orchestre

Promenade en traineau

Jacques Helian : Chant

PATHE ATX110

Claude Debussy

Children's corner L 113 : The snow is dancing - petite suite pour piano

Arturo Benedetti-Michelangeli : Piano

PRAGA PRD/DSD 350091

Bent Sorensen

Sneklokker : Oster nykirke - pour choeur mixte a cappella et cloches d'église

Paul Hillier

Ensemble Vocal National Danois

DACAPO 6220629

Karl Jenkins

Concerto pour euphonium et orchestre : A troika tidy David Childs : Euphonium

Orchestre National De La BBC Du Pays De Galles

Bramwell Tovey, direction

CHANDOS CHAN 10830

David Newman

Walking through Hollywood Studio Symphony

David Newman, direction

Varese Sarabande 302 066 358 2

Alexandre Desplat

The grand Budapest hotel : Daylight express to Lutz

ABKCO RECORDS 1877181302

Serge Prokofiev

Lieutenant kije op 60 suite pour orchestre : Troika

Orchestre de Cleveland

George Szell, direction

Columbia SK 53549

Alan Menken

Bambi : Automne / Première neige / Jeux sur la glace

Divers

DISNEY RECORDS

Francis Poulenc

Un soir de neige FP 126 : De grandes cuillers de neige - pour choeur a cappella

Un soir de neige FP 126 : La bonne neige - pour choeur a cappella The Sixteen

Harry Christophers, direction

EMI 5668482

Georgy SviridovTempête de neige : Troïka Orchestre Symphonique De La Radio De Moscou

Vladimir Fedosseiev, direction

MELODIYA RUSSIE 10-06383-84

Serge Rachmaninov

Les cloches op 35 : Les clochettes du traîneau - pour solistes choeur mixte et orchestre Evgueni Akimov : Ténor

Choeur Academique D'Etat De Lettonie Latvija

Orchestre Symphonique National De Lettonie

Andris Poga, direction

ODRADEK RECORDS ODRCD345

Leroy Anderson

La promenade en traineau

Orchestre Philharmonique De New York

Skitch Henderson, direction

Sony SMK 60963

Jacques Offenbach

La course en traîneau - pour violoncelle et piano Raphaela Gromes : Violoncelle

Julian Riem : Piano

Sony Classical 19075943082

Kevin Volans

Walking song - pour flûte traversière clavecin et claquements des mains ou des doigts

Ensemble A Vent Neerlandais

Marieke Schneemann : Flûte, CLAQUEMENTS DE MAINS

Menno Van Delft : Clavecin

Peter Prommel : CLAQUEMENTS DE MAINS

Rene Oussoren : CLAQUEMENTS DE MAINS

CHANDOS CHAN 9563

Nicolas Rimski-Korsakov

Snegourotchka : Danse des oiseaux

Snegourotchka : Cortège

Snegourotchka : Danse des bouffons

Orchestre National De Russie

Mikhail Pletnev, direction

PENTA TONE CLASSICS PTC 5186 362

Hans Abrahamsen

Intermezzo 1

Ensemble Recherche (Ensemble Instrumentale)

Melise Mellinger : Violon

Barbara Maurer : Alto (instrument)

Asa Akerberg : Violoncelle

Klaus Steffes-Hollander : Piano

Christian Dierstein : Percussions

Divers

WINTER & WINTER 910159-2

Antonio Vivaldi

Concerto en fa min op 8 n°4 RV 297 P 442 (L'hiver ) : Allegro non molto - pour violon cordes et basse continue

Concerto en fa min op 8 n°4 RV 297 P 442 (L'hiver ) : Largo - pour violon cordes et basse continue

Concerto en fa min op 8 n°4 RV 297 P 442 (L'hiver ) : Allegro - pour violon cordes et basse continue

Orchestre du Siècle des Lumières

Kati Debretzeni, direction

SIGNUM SIGCD377

Alexandre Glazounov

Les saisons op 67 : L'hiver : Introduction / Le givre / La glace / La grêle / La neige

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet, direction

LONDON 414662-1

Serge Prokofiev

Suite d'après le ballet Cendrillon op 87 : Pas de châle

Orchestre Philharmonique De Bruxelles

Stéphane Denève, direction

DGG 4816548

Serge Prokofiev / Mikhail Pletnev

Cendrillon (suite d'après le ballet op 87) : Finale - pour 2 pianos

Martha Argerich : Piano

Mikhail Pletnev : Piano

DGG

Danny ElfmanChristmas eve montage Danny Elfman

WALT DISNEY RECORDS 61636-7