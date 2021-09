Bach impossible à transfigurer

Avec Jean Sebastien Bach !

Je me souviens...

... _de l'_Adagio d'Albinoni.

Georges Perec - éd. Fayard

Des places à gagner !

pour le récital de Joseph Moog dimanche 26 septembre à 17h, dans le cadre du festival Muse & Piano au Louvre-Lens

Du 24 au 26 septembre « Muse & Piano » vous emmène en Amérique. Cette 6ème édition, placée sous le signe de la liberté retrouvée, mêle répertoire classique, contemporain et comédie musicale.

Après sa venue en 2019, le pianiste allemand Joseph Moog nous offre cette année sa vision musicale de la Galerie du temps. Sa connaissance de la culture française, l’ampleur, la puissance et la poésie de son approche musicale lui permettent d’offrir des récitals pensés comme des voyages initiatiques.

Au programme : La Sonate ‘Pathétique’ de Beethoven, Six études d’après les Caprices de Paganini de Schumann, la sonate Eroïca d'Edward MacDowell et Deux légendes de Lizst, c'est dimanche 26 septembre À 17h au Musée le Louvre-Lens.

