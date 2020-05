Allegretto junior confiné, bienvenu dans le Circus allegrettus !

Avec Satie, Chaplin, Fucik, Sauguet, Stravinsky...

Aujourd’hui nous allons au cirque pour voir a quel point la musique peut créer une ambiance, accompagner un corps en suspens, aider le clown dans sa maladresse, préparer le public à un moment d’exploit périlleux, tripler le suspense d’une prouesse acrobatique. La musique de cirque est la compagne indispensable des numéros...

Programme musical :

Julius Fucik : Entrée des gladiateurs

Orchestre de la Police du Schleswig-Holstein

Klaus Achs, direction

High Grade 105008-2

Erik Satie : Parade, « Prestidigitateur chinois », « Acrobates » - réduction pour piano à 4 mains de 1917

Jeroen Van Veen, piano

Sandra Van Veen, piano

Brilliant classics

Erik Satie : Parade, Finale - Suite au Prélude du rideau rouge

Orchestre National de France

Manuel Rosenthal, direction

Praga PRD/DSD 250 299

Charles Chaplin : Le cirque, « Swing little girl », « The circus prospers / The lion's cage »

Charlie Chaplin

Roy export SAS 66551

Dimitri Chostakovitch : Quatuor à cordes n°8 en ut min op 110, Allegretto

Quatuor Debussy

Christophe Collette, violon

Marc Vieillefon, violon

Vincent Deprecq, alto

Cédric Conchon, violoncelle

Evidence EVCD018

Porter : The Pirate, « Be a Clown »

Kelly Gene (voix)

Judy Garland (voix)

BDmusic 78468

Henri Sauguet : Les forains pour orchestre, Prologue, " Entrée des forains ", " Exercices ", " Parades ", " Représentation "

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Erato 0630-10828-2

Nino Rota : La strada I , « Nozze in campagna », « E arrivato zampano »

Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo

Gianluigi Gelmetti, direction

EMI 7545282

Igor Stravinsky : Circus polka, version pour orchestre, composée pour un jeune éléphant

Orchestre Symphonique de Londres

Michael Tilson-Thomas, direction

RCA 09026 68865 2

Oliver Wallace : Dumbo, « When I see an elephant », BO

Cliff Edwards (voix)

Jim Carmichael (voix)

Members of the Hall Johnson Choir

Disneyland CD-003

Oliver Wallace, Franck Churchill :Dumbo, "La marche des éléphants roses", BOF

Gaëlle Usaï, voix

Silvio Usaï, voix

Disneyland

Dimitri Kabalevski : 24 pièces faciles pour piano op 39, 20.

Le Clown Setrak, piano

Chant du monde LDX 78741

Send in the clowns

Frank Sinatra (voix)

Frank Sinatra Enterprises