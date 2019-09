Allegretto junior : Ravel, Martinu, Rameau....

Les Hirondelles de Kaboul

film de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévelle, d'après le roman de Yasmina Khadra, avec les voix de Simon Abkarian, Zita Hanrot, Swann Arlaud...

Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Dans le pays règnent violence et misère quotidienne, tout ce qui a lié à l’art et au plaisir y est interdit : théâtre, cinéma, appareils photos, sport, musique… les talibans brûlent les instruments et les cassettes, frappent et emprisonnent les musiciens, vérifient que l'on n'écoute de musique ni dans les maisons ni lors des mariages, ils interdisent aussi la danse et toute représentation humaine passée et présente.

Dans ce pays où la vie est devenue si difficile Mohsen et Zunaira sont jeunes, ils s'aiment profondément et ils veulent croire en l'avenir. Mais un geste insensé de Mohsen va faire basculer leurs vies….

Le compositeur de la BO est Alexis Rault, il a reçu un Valois pour la musique lors du dernier "Festival du film francophone d'Angoulême"

