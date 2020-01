Le choix des auditeurs : Verdi, Fauré, Casals, Lully, Goran Bregovic... et John Lennon !

Votre programmation musicale inspirée par ce tableau : "La Grève au Creusot" de Jules Adler

actuellement visible dans l'exposition "Jules Adler. Peintre du peuple" au mahJ (Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris) jusqu'au 23 février.

Maestro :

dimanche 2 février à 17h30,la Folle Journée de Nantes 2020 : Beethoven

Alors que l'on célèbre le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven, la Folle Journée donne le coup d'envoi d'une programmation exceptionnelle dédiée au compositeur. Le festival nantais reçoit l’Orchestre philharmonique de Radio France, placé sous la baguette de la chef sino-américaine Xian Zhang.

Au programme de ce concert de clôture, des pièces de musique de chambre comme de grandes pages symphoniques :

la "Sonate au clair de lune", sous les doigts de Pavel Kolesnikov

la "Sonate pour piano et violon n° 5" par Fanny Clamagirand et Tanguy de Williencourt

l'"Octuor pour vents", avec les clarinettistes Nicolas Baldeyrou et Raphaël Sévère

le "Concerto pour piano et orchestre n° 4" par Alexandre Kantorow

le "Concerto pour violon et orchestre" par Liya Petrova

et des extraits de la "Symphonie n° 7".

Des places à gagner !