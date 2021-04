Viva la musica de Cuba !

Avec Joaquin Rodrigo, Justin Elie, Alejandro Garcia Caturia, Ignacio Cervantes, Chopin, Roque Ceruti, Lutoslawski, Carlos Guastavino...

Maestro :

Dimanche 2 mai sur Arte à 18h55 : Sublimé par le pianisteDaniil Trifonovet l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, un emblématique concerto de Mozart, dirigé par Andris Nelsons.

Dernier de la série des douze concertos que Mozart a écrits à Vienne durant deux années particulièrement prolifiques, le puissant et virtuose n° 25 aurait inspiré l’air de La Marseillaise. Beethoven lui-même y aurait puisé des idées. Il est ici interprété avec brio par le pianiste russe Daniil Trifonov, accompagné par l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, sous la direction du chef d’orchestre letton Andris Nelsons.

Les Tuyaux de Kerscho !

Que trouve-t-on dansNotes de Passage, le magazine en ligne de la Philharmonie ?

Dans le magazine en ligne de la Cité de la musique-Philharmonie de Paris, Notes de passage, on trouve des entretiens avec des personnalités musiciennes ou pas qui prennent place dans la programmation de la Philharmonie, comme Sebastiao Salgado par exemple pour l’exposition Amazônia qui se déroule jusqu’au 27 juin, on trouve aussi des podcast, des histoires imaginées à partir des instruments du Musée de la musique, des concerts de légende jazz et classique et sous l’intitulé de rubrique « Musique illustrée », on trouve une play-list, autour de Kurt Weill par exemple.

C’est ainsi que de Lotte Lenya à Catherine Sauvage, de Sarah Vaughan à David Bowie, de Max Raabe à Barbara Hannigan, la play-list nous invite à une rétrospective musicale de l'œuvre protéiforme du compositeur de L'Opéra de quat'sous, avec les voix qui l’ont portée, chaque extrait musical est accompagné de quelques lignes qui le contextualise.

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :

Programmation musicale

