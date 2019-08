Le choix des auditeurs

Cette photo est actuellement visible à la Fondation Cartier pour l'art contemporain à Paris dans le cadre de l'exposition "Nous les arbres" jusqu'au 10 novembre.

L'exposition " Nous les Arbres " explore la place de l'Homme dans le monde vivant. A travers dessins, photographies, sculptures, installation, peintures et vidéos, La Fondation Cartier met en lumière la beauté et la richesse des arbres aujourd'hui menacés.

On vous offre des places

gagnez des places pour le concert de la pianiste Maroussia Gentet dimanche 8 septembre au Festival de Royaumont dans le cadre du week-end En vol (week-end "Voix Nouvelles")

En 2018, Maroussia Gentet, pianiste lyonnaise de 25 ans, a raflé six des seize prix attribués par le jury du Concours International de Piano d’Orléans, dont le 1er prix d’interprétation, ce dimanche vous pourrez l'entendre dans un programme : Ravel, Stroppa, Berio, Honegger, Alex Nante et Franck Bedrossian

Arte concert : dimanche 1er septembre à 18h25

Dvorak : La Symphonie du Nouveau Monde

Comme chaque année, l'orchestre de la Scala de Milan, l'un des opéras les plus célèbres et les plus importants au monde, est attendu sur la place de la cathédrale de la métropole italienne pour son concert estival. Au programme cette année, la Symphonie n° 9 en mi m, dite "du Nouveau Monde", d'Antonin Dvorak, neuvième et dernière symphonie du compositeur, interprétée pour la première au Carnegie Hall à New York, en décembre 1893, et dirigée ce soir par le célèbre chef d'orchestre italien Riccardo Chailly.