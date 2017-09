Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée des impressionnismes à Giverny du 14 juillet au 5 novembre 2017 dans le cadre de l'exposition : Manguin, la volupté de la couleur.

On vous offre des places

, © Franck Juery

Gagnez des places pour le concert de Justin Taylor avec Le Concert de la Loge le mercredi 4 octobre à 20h à l'Auditorium du Louvre.

Au programme :

Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto pour piano n°17 en sol majeur K 453

Joseph Haydn : Symphonie n°82 en ut majeur Hob.I.82 « L’Ours »

François Devienne : Symphonie concertante pour flûte, hautbois, basson et cor n°4 en fa majeur

Julien Chauvin et son orchestre poursuivent leur cycle consacré aux Symphonies parisiennes de Haydn avec la Symphonie « L’Ours », ainsi surnommée pour l’allure exagérément pataude de son finale. Commandées spécialement pour le Concert de la Loge Olympique, ces œuvres furent créées dans le cadre des prestigieuses soirées organisées par cette société de concerts au palais des Tuileries. Symphonies, concertos, airs d’opéras : les programmes des concerts de la Loge Olympique étaient des plus variés et mettaient souvent à l’honneur les membres de l’orchestre, parmi les meilleurs instrumentistes de l’époque, notamment dans le genre particulier de la symphonie concertante.

Distribution :

Le Concert de la Loge

Justin Taylor, pianoforte

Tami Krausz, flûte

Emma Black, hautbois

Javier Zafra, basson

Nicolas Chedmail, cor

Julien Chauvin, violon et direction

Rubrique Maestro : A 17h15 sur Arte : Réouverture de l'Opéra de Berlin

Un concert exceptionnel pour célébrer la réouverture de l’opéra Unter den Linden de Berlin. Le Staatskapelle Berlin, sous la direction de Daniel Barenboim, y interprète la "Neuvième symphonie" de Beethoven et son célèbre "Hymne à la joie".

En 2010, l'opéra d'État Unter den Linden a fermé ses portes pour travaux de rénovation. À l’occasion de son 275e anniversaire, la prestigieuse institution berlinoise est rouverte au public pour le plus grand bonheur des mélomanes. Enregistré le 30 septembre sur la Bebelplatz qui fait face à l’opéra, ce concert gratuit, intitulé "Staatsoper für Alle", célèbre cette renaissance. Le Staatskapelle Berlin, sous la direction de Daniel Barenboim, y interprète la "Neuvième symphonie" de Beethoven et son célèbre "Hymne à la joie".