Muni de castagnettes et de guitare, on se lance dans un fandango endiablé, Avec Mozart, Rimsky-Korsakov, Boccherini, Haydn, Auric, Felix Maximo Lopez, Manuel de Falla....

Maestro : dimanche 31 janvier à 19h sur Arte

Associé au Mahler Chamber Orchestra, placé sous la direction de Mikhaïl Pletnev, le pianiste russeDaniil Trifonovoffre une somptueuse réinterprétation du "Concerto nº2 en fa mineur" de Chopin.

Né en 1991, Daniil Trifonov fait partie des pianistes les plus charismatiques et talentueux de la scène classique actuelle. Le 30 avril 2017, au Konzerthaus de Dortmund, le jeune virtuose russe a interprété une version réorchestrée du Concerto n° 2 en fa mineur de Chopin, accompagné par le Mahler Chamber Orchestra.

Le chef Mikhaïl Pletnev est l'artisan de cette version, qui visait à faire ressortir de nouvelles nuances orchestrales dans une pièce réputée pour la difficulté et le raffinement de sa partition pianistique. Pari réussi : le chef d’orchestre et le pianiste ont livré une prestation d’une rare intensité.

Au programme Chopin et Schumann.

Daniil Trifonov, piano

Mahler Chamber Orchestra

Mikhail Pletnev, direction

à réécouter AUDIO 45 min émission L'invité du jour Daniil Trifonov est l'invité de Saskia de Ville

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " "

C'est ici !

Programmation musicale :

Enrique Granados : Goyescas. 3. El fandango de candil

Jean-Philippe Collard, piano

LA DOLCE VOLTA LDV73D

Joaquin Turina : Fandanguillo op 36

Sebastien Llinares, guitare

PARATY PARATY 211.115

Isaac Albéniz : Málaga

Orchestre Symphonique de Galice

Jose Ramon Encinar, direction

GLOSSA GSP 98006

Isaac Albéniz : Iberia. Cahier IV : Malaga

Alicia De Larrocha : piano

EMI 6 29491 2

Luciano Berio : 6 Encores. 4. Erdenklavier - pour piano

Andrea Lucchesini : piano

AUDITE 97704

Domenico Scarlatti : Sonate pour piano en fa min K 239 L 281 (Fandango)

Andrea Lucchesini, piano

AUDITE 97704

Luciano Berio : _6 Encore_s. 3. Wasserklavier - pour piano

Andrea Lucchesini, piano

AUDITE 97704

Amadeus Mozart : Les noces de Figaro. Eh già, solita usanza (Acte III). Duo le comte Figaro

Ingvar Wixell, baryton. Le comte Almaviva

Wladimiro Ganzarolli, baryton-basse. Figaro

Orchestre Symphonique de la BBC

Colin Davis, direction

Philips 426 195-2

Nicolas Rimski-Korsakov : Capriccio espagnol op 34. 1. Alborada - pour orchestre

Capriccio espagnol op 34 : 2. Variazioni - pour orchestre

Capriccio espagnol op 34 : 3. Alborada - pour orchestre

Capriccio espagnol op 34 : 4. Scena e canto gitanov - pour orchestre

Capriccio espagnol op 34 : 5. Fandango asturiano - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

Sony SMK 47 595

Traditionnel : Conquero (fandangos de huelva)

Mayte Martin, chant

PARLOPHONE SPAIN

A. Urmeneta : Paso al fandanguillo Orchestre Paso Doble Ramon Cortez

Ramon Cortez, direction

Laser Light 15161

Luigi Boccherini : Quintette n°4 en Ré Maj g 448 pour cordes guitare et castagnettes. Grave assai / Fandango (avec castagnettes)

Concert des Nations

Jordi Savall, direction

ALIA VOX AVSA9845

Joseph Haydn : Quatuor à cordes n°59 en sol min op 74 n°3 HOB III : 74 (Le cavalier). Allegro, Largo assai

Quatuor Carmina

Matthias Enderle, violon

Susanne Frank, violon

Wendy Champney, alto

Stephan Goerner, violoncelle

Sony Classical 88697 46117 2

Frédéric Chopin / Mikhail Pletnev : Concerto pour piano n°2 en fa min op 21. 3. Allegro vivace

Daniil Trifonov, piano

Orchestre de Chambre Mahler

Mikhail Pletnev, direction

DGG 4797519

Georges Auric : Esmeralda Dance suite pour 2 harpes, 2 guitares et violoncelle. Fandango 1 et Fandango 2

Orchestre Symphonique De Moscou

Adriano, direction

MARCO POLO 8.225070

Georges Auric : Lola Montez (Suite 55 pour orchestre) : Fandango

MARCO POLO 8.225070

Felix Máximo López : Variaciones del Fandango espanol - pour clavecin

Andreas Staier, clavecin

TELDEC 3984214682

Manuel De Falla : Le tricorne. Fandango / Danse de la meunière (Acte I)

Orchestre National d'Île de France

Enrique Mazzola, direction

NOMAD MUSIC NMM041

Santiago De Murcia : Fandango

Ensemble Kapsberger

Rolf Lislevand, direction

ASTREE E 8661