Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Louvre Lens dans le cadre de l'exposition "Amour"du 29 septembre 2018 au 21 janvier 2019.

Rubrique Maestro : Le dimanche 30 septembre à 18h30 sur Arte

Andris Nelsons dirige Felix Mendelssohn Bartholdy

Nommé à la tête du prestigieux orchestre symphonique de Leipzig, le chef letton Andris Nelsons rend hommage à Mendelssohn en dirigeant sa "Symphonie n°3 en la mineur dite Écossaise". Felix Mendelssohn Bartholdy dirigea lui-même le prestigieux orchestre entre 1835 et 1848.

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni : Ouverture

Musicaeterna

Teodor Currentzis, direction

SONY 889853160327

Gabriel Faure

Melodies op 27 : chanson d'amour - pour baryton et piano

Gerard Souzay : Voix, Baryton

Dalton Balwin : Piano

EMI 7640812

Francois Couperin

Premier concert - les satires, chevre-pieds

Philippe Pierlot : Viole de gambe

Emmanuel Balssa : Viole de gambe

Eduardo Eguez : Théorbe, Guitare

Pierre Hantai : Clavecin

MIRARE MIR 040

Felix Mendelssohn

Variations sérieuses en ré min op 54

Murray Perahia : Piano

CBS MK 37838

Antonio Soler

Fandango

L'Arpeggiata

Christina Pluhar, direction

VIRGIN CLASSICS 5099967851621

Hector Berlioz

Les nuits d'été op 7 : L'île inconnue - mélodies pour soprano et orchestre

Frederica Von Stade : Mezzo-soprano

Orchestre Symphonique De Boston

Seiji Ozawa, direction

SONY CLASSICAL 88875183412-09

Wolfgang Amadeus Mozart

Trio pour clarinette violoncelle et piano en Mi bémol Maj K 498 (Kegelstatt-trio) : 3. Rondeau Richard Stoltzman : Clarinette

Emmanuel Ax : Piano

Yo Yo Ma : Violoncelle

SONY CLASSICAL 889538964230

Anton Bruckner / Richard Wagner

Symphonie n°4 en Mi bémol Maj WAB 104 (Romantique) : 3. Scherzo : Bewegt - Trio : Nicht zu schnell

Orchestre Du Gewandhaus De Leipzig

Andris Nelsons, direction

DGG 4797577

Carlo Gesualdo

Madrigaux, livre VI : Chiaro risplender suole

Hana Blazikova : Soprano

Barbora Kabatkova : Soprano

Marnix De Cat : Contralto

Thomas Hobbs : Ténor

David Munderloch : Ténor

Peter Kooy : Basse

Thomas Dunford : Luth

Collegium Vocale De Gand

Philippe Herreweghe, direction

PHI

Jean Sebastien Bach

Concerto en la min BWV 1065 : Allegro, Adagio, Allegro - pour 4 clavecins cordes et basse continue

Anna Fontana : Clavecin

Dirk Borner : Clavecin

Constance Boerner : Clavecin

Celine Frisch : Clavecin

Pablo Valetti : Violon

David Plantier : Violon

Petr Skalka : Violoncelle

Ludek Brany : Contrebasse

Cafe Zimmermann

Pablo Valetti, direction

ALPHA (ET MBM) @ ALPHA 181

Georg Friedrich Haendel

Apollo e Dafne HWV 122 : Una guerra ho dentro il seno (1ère partie); Placati al fin o cara; Come rosa in su la spina; Ach ch'un Dio non dovrebbe; Come in ciel benigna stella (2ème partie) Duo Apollon et Daphné

Concentus Musicus De Vienne

Thomas Hampson : Baryton

Roberta Alexander : Soprano

Nikolaus Harnoncourt, direction

TELDEC 4509-98645-2

Francis Poulenc

L'embarquement pour Cythère FP 150 (Valse musette) - pour 2 pianos

Katia Labeque : Piano Marielle Labeque : Piano

KML RECORDINGS KML 2124

Leos Janacek

Dans les brumes jw VIII/22 : II Molto Adagio

Alain Planes : Piano

HARMONIA MUNDI HMC 901508

Ludwig Van Beethoven

Léonore III ouverture op 72a

Orchestre Symphonique De San Francisco

Michael Tilson-Thomas, direction

SAN FRANCISCO SYMPHONY 821936-0054-2

Jean Sebastien Bach

Ouverture à la française en si min BWV 831 : Echo

Jean Luc Ho : Clavecin

ENCELADE ECL1101

Mon amant de st jean

Lucienne Delyle

CHANSONS ACTUALITES DEM 013