Des Berceuses

avec Scarlatti, Porpora, Chopin, Bach, Byrd, Cezare Tudino, Beethoven, Franz Lehar, Hugo Wolf....

Des Places à gagner :

Via contactez-nous

Les Tuyaux de Kerscho !

L’Orfeo de Monteverdi mis en scène par Pauline Bayle et dirigé par Jordi Savall rouvre les portes de l’Opéra Comique à partir du 4 juin.

Pour retrouver Eurydice, disparue le jour de leurs noces, le chanteur Orphée part séduire les Enfers de son art divin. Ce sont ses plaintes qui convainquent Pluton de libérer Eurydice.

A sa création, le 24 février 1607 à Mantoue, L’Orfeo de Striggio et Monteverdi donnait une forme inédite à la rencontre du théâtre et de la musique et marquait la naissance de l’opéra.

Après Alcione en 2017 à l’Opéra Comique, nous retrouvons Jordi Savall et remontons aux sources avec le Concert des Nations. La metteur en scène Pauline Bayle fait revivre ce drame inaugural, intérieur et universel, autour des chanteurs Marc Mauillon, Luciana Mancini, Sara Mingardo.

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :

à réécouter émission Les Grands Macabres Felipe Villanueva, la revanche de l’Indien

La programmation musicale :

Jean Sebastien Bach : Variations Goldberg BWV 988 - version pour piano

Aria

Variation n°1 à n°7

Claudio Arrau, piano

Sony 88843071652012

Edouard Grieg / Gordon Langford : 19 Chants populaires norvégiens op 66 pour flûte à bec et orchestre

15. Berceuse

19. Berceuse de Gjendines

Michala Petri, flûte à bec

L'Orchestre de chambre anglais

Gordon Langford, direction

RCA 09026618812

Dimitri Chostakovitch : De la poésie populaire juive op 79 (intégrale) : berceuse - cycle de 11 mélodies pour soprano, mezzo-soprano ténor et piano

Dimitri Chostakovitch, piano

Zara Dolukhanova, mezzo-soprano

Nina Dorliak, soprano

Alexander Maslennikov, ténor

Monopole codaex MONO009

Wolfgang Amadeus Mozart : Violin Concerto No. 3 in G Major, K. 216: II. Adagio

David Oistrakh

Philharmonia Orchestra

BDMusic 73152

Ludwig van Beethoven 6 Variations pour piano en Fa Maj sur un thème original op 34 : Thème original op 34 : Variation n°1

Variation n°2

Variation n°3

Selim Mazari : Piano

MIRARE MIR488D

Aram Khatchaturian : Gayaneh, Berceuse

Orchestre du Théâtre Bolchoi

Evgueni Svetlanov, direction

Chant du Monde RUS 288171

Frédéric Chopin : Berceuse pour piano en Ré bémol Maj op 57

Alicia De Larrocha, piano

Decca 4834120/16

Nicola Porpora : Semiramide riconosciuta : Se pietoso il tuo labbro. (Acte II) Mirteo

Philippe Jaroussky : Contre-ténor, Mirteo

Orchestre Baroque De Venise

Andrea Marcon, direction

ERATO 0190295375553

Domenico Scarlatti : Sonate en La Maj K 500 L 492

Scott Ross : Clavecin

ERATO ECD 75434

Domenico Scarlatti : Sonate pour piano en Ré Maj L 14 K 492

Muza Rubackyte : Piano

LYRINX LYR 201

Luigi Boccherini : Quintette n°4 en Ré Maj G 448 : 4. Fandango

Romaric Martin : Guitare

Théotime Langlois De Swarte : Violon

Sophie De Bardonnèche : Violon

Martha Paramo : Alto (instrument)

Marie Ange Petit : Castagnettes

Hanna Salzenstein : Violoncelle

Les Ombres

MIRARE MIR524D

Cesare Tudino : Altro che lagrimar - Lullaby, my sweet little baby pour ensemble instrumental

Les Cris De Paris

Geoffroy Jourdain, direction

Harmonia Mundi 902298DI

Luca Marenzio : Solo e pensoso - pour ensemble vocal a cappella

Les Cris De Paris

Geoffroy Jourdain, direction

Harmonia Mundi 902298DI

Dvorák: Rusalka, "Song to the moon"

Asmik Grigorian

Youtube

Claudio Monteverdi : L'Orfeo : Moresca (instrumental)

Le Concert Des Nations

Jordi Savall, direction

ALIA VOX AVSA9911

Jean Sebastien Bach : Variations Goldberg BWV 988 : Aria da capo

Zhu Xiao-Mei : Piano

ACCENTUS MUSIC ACC30372