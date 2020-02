Le choix des auditeurs : Hisaishi, Biosmortier, Enesco, Saariaho, Wagner, Meredith Monk....

Votre programmation musicale inspirée du tableau "Potager, hiver" d'Anna Metz, exposé à la Fondation Custodia (Paris).

Cette eau-forte d'Anna Metz est visible à la Fondation Custodia, à Paris, jusqu'au 10 mai.

L’exposition retrace l’ensemble de l'œuvre de l'artiste née à Rotterdam en 1939, de ses premières gravures dans les années soixante aux eaux-fortes polychromes de paysages arborés qu’elle a réalisées l’été dernier après un séjour en Espagne. La présentation s’intéresse plus particulièrement au travail des vingt-cinq dernières années, car Anna Metz a connu une évolution tardive. Devant subvenir financièrement aux besoins de ses trois enfants, elle n’a véritablement trouvé sa voie que dans les années 1990, après l’âge de 50 ans. Ses enfants ayant pris leur indépendance, elle a pu se consacrer à son travail d'artiste et expérimenter davantage la technique de l’eau-forte, son œuvre est alors devenu plus graphique qu’autobiographique.

Des places à gagner !

Pour le concert de jeudi 5 mars à 20h « Triomphe de l’Amour et de la Paix » à laCathédrale Saint-Louis des Invalides, à l’occasion du 350e anniversaire de la Fondation des Invalides, avec Amel Brahim Djelloul et Les Paladins sous la baguette de Jérôme Corréas.

Un programme entièrement dédié à Lully, Surintendant de la Musique de Louis XIV et Directeur de l’Académie royale de musique, qui présente un florilège de ses plus beaux airs d’opéra et qui exalte, dans L’Idylle sur la Paix, la grandeur du roi, héros et sauveur de la paix, en référence à la Trêve de Ratisbonne, signée le 15 août 1684, par le souverain fondateur des Invalides.

Avec Amel Brahim Djelloul, (soprano), Jean-François Lombard, (haute-contre), Les Paladins et Jérôme Correas (direction)