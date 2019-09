Le choix des auditeurs : Debussy, Gorechi, Shamo...

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Louvre Lens

dans le cadre de l'exposition : "Pologne, 1840-1918, peindre l'âme d'une nation". Jusqu'au 20 janvier 2020

À l’occasion du centenaire de la convention « relative à l’émigration et à l’immigration » qui a profondément marqué l’identité des Hauts de France, le musée du Louvre-Lens propose une grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e siècle. L'exposition montre la manière dont les artistes créent une véritable identité polonaise et façonnent des images de la Pologne pour les Polonais et pour le reste du monde.

Maestro Le dimanche 29 septembre à 18h25 sur Arte

le pianiste russe Denis Matsuev et l'orchestre du Festival de Lucerne ont ouvert, sous la baguette du chef italien Riccardo Chailly, la dernière édition du Festival de Lucerne avec le 3ème Concerto pour piano et la 3ème Symphonie de Sergueï Rachmaninov