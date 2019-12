Petit panorama des tableaux de la saison

Des places à gagner

Maestro

Dimanche 29 décembre à 17h35 sur Arte,La Belle Hélènede Jacques Offenbach

Nous retrouvons les héros deLa Belle Hélèneet leurs airs cultes dans une nouvelle coproduction de l’Opéra de Lausanne, l’Opéra Royal de Wallonie-Liège et l’Opéra-Comique enregistré le 23 décembre dernier à l’Opéra de Lausanne. Michel Fau signe la mise en scène et tient le rôle de Ménélas, Julien Dran est Pâris et Julie Robard-Gendre est Hélène. Ils sont avec le Sinfonietta de Lausanne et Chœur de l’Opéra de Lausanne sous la direction de Pierre Dumoussaud.

Programmation Musicale

Non Identifie

Chants de l'Office de l'aube

Ensemble Akn

Virg Kerovpyan : Voix

Divers : Valiha (cithare tubulaire)

Aram Kerovpyan, direction

AL SUR

Maurice Ravel

Frontispice - pour 2 pianos et une main

Michel Beroff : Piano

Jean-Philippe Collard : Piano

Katia Labèque : Piano

EMI

Franz Schubert

Winterreise op 89 D 911 : Der Lindenbaum

Ian Partridge : Ténor

Richard Burnett : Pianoforte

AMON RA

Non Identifie

Amazing grace

Leta Rector

SONY

Frédéric Chopin

Nocturne n°1 en si bémol min op 9 n°1

Arthur Rubinstein : Piano

INTENSE MEDIA

Karol Szymanowski

Harnasie op 55 : Le mariage (Sc 2)

Harnasie op 55 : Entrée de la mariée (Sc 2)

Harnasie op 55 : Chanson à boire (Sc 2)

Choeur De La Philharmonie Nationale De Varsovie

Orchestre de la Philharmonie Nationale de Varsovie

Witold Rowicki, direction

LYS

Jean Sébastien Bach

Partita n°1 en Si bémol Maj BWV 825 : Menuet I

Partita n°1 en Si bémol Maj BWV 825 : Courante - pour clavecin

Partita n°1 en Si bémol Maj BWV 825 : Sarabande - pour clavecin

Partita n°1 en Si bémol Maj BWV 825 : Menuet II - pour clavecin

Partita n°1 en Si bémol Maj BWV 825 : Menuet I da capo - pour clavecin

Wanda Landowska : Clavecin

PARADIZO

Jean-Baptiste Lully

Le bourgeois gentilhomme LWV 43 : La marche pour la ceremonie des turcs - pour orchestre

Vincent Warnier : Orgue

Orchestre Les Siecles

Francois Xavier Roth, direction

INTRADA CLASSIC

Francis Lopez

Robin des bois

Georges Guetary

EPM RECORDS

Non Identifie

La Blanche biche

Le Poème Harmonique

ALPHA

Jacques Offenbach La Belle Hélène : Ces Rois remplis de vaillance (Acte I) Ensemble Jack Collin

Jane Rhodes : Soprano

Bernard Plantey : Ténor

Jean Giraudeau : Ténor

Jacques Doucet : Baryton (voix)

Bernard Demigny : Baryton (voix)

Michel Hamel : Ténor

Andrine Forli : Mezzo-soprano

Robert Andreozzi : Ténor

Jean Paul Vauquelin : Ténor

Non Identifie

Manuel Rosenthal, direction

PHILIPS

Alban Berg

Suite lyrique pour quatuor à cordes : III. Allegro misterioso - trio estatico

Quatuor Prazak

PRAGA RAGA

Stephen Sondheim

Color and light

Daniel Evans

Jenna Russell

PS CLASSICS

Serge Prokofiev

Suite scythe op 20 : 1. Invocation de Veles et Ala - pour orchestre

Orchestre Philharmonique De Munich

Sergiu Celibidache, direction

MUNCHNER PHILHARMONIKER

Ludwig Van Beethoven

Sonate no17 en ré min op 31 no2 "la tempete" pour piano : II - adagio Sonate no17 en ré min op 31 no2 "la tempete" pour piano : III - allegretto

Stephen Kovacevich : Piano

PHILIPS

Friedrich Gulda

Concerto pour violoncelle et orchestre à vent : 5. Finale alla marcia

Edgar Moreau : Violoncelle

Les Forces Majeures

Raphael Merlin, direction

ERATO

Charles Chaplin

Le cirque : Swing little girl

Charlie Chaplin

ROY EXPORT

George Gershwin

Girl crazy : Overture

I got rhythm

But Not for Me

Divers Non Identifies

Lehman Engel, direction

COLUMBIA