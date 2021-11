Dans le salon de la comtesse Greffulhe

La musique tenait une place particulière dans le salon d'Élisabeth Greffulhe amie des arts, muse, et mécène. Avec Liszt, Borodine, Fauré, Brahms...

Le concert Arte :

Dimanche 28 novembre à 16h50 :Le Barbier de Séville de Rossini à l’Opéra de Vienne

Dans une nouvelle production, l’Opéra de Vienne, présente le plus malicieux des opéras de Rossini.

Figaro, valet extraverti, discipline barbes et cheveux, arrache à l’occasion les dents et réalise également des saignées sur les souffrants. Une autre des activités qui lui est dévolue consiste à proposer ses services aux amoureux en quête de mariage. C’est pour une telle mission que son ancien maître, le comte Almaviva, requiert son aide : épris de la jeune Rosine, une riche orpheline, ce dernier entend l’enlever à Bartolo, son tuteur cupide qui projette de l’épouser…

Mise en scène par le Bavarois Herbert Fritsch et placée sous la baguette du chef italien Michele Mariotti, cette nouvelle production, présentée en octobre 2021 à l’Opéra de Vienne, réunit un plateau haut en couleur, avec notamment le ténor péruvien Juan Diego Flórez (Almaviva), les barytons Étienne Dupuis (Figaro) et Paolo Bordogna (Bartolo) ainsi que la mezzo-soprano russe Vasilisa Berzhanskaya (Rosine).

L'opéra a été capté le 7 octobre 2021.

en savoir plus émission Samedi à l'opéra Juan Diego Flórez et Etienne Dupuis, Almaviva et Figaro à Vienne

Des places à gagner !

pour la 6ème tournée de l’Orchestre des Concerts de Poche du 3 au 9 décembre.

Le violoniste David Grimal est le soliste invité de l’Orchestre des Concerts de Poche qui se produira sous la direction de David Walter, lors de cinq concerts entre les 3 et 9 décembre.

Vendredi 3 décembre à 20h à Grandpuits-Bailly-Carrois (Seine-et-Marne)

Samedi 4 décembre à 20h à Montargis (Loiret)

Mardi 7 décembre à 20h à Banon (Ardennes)

Mercredi 8 décembre à 20h à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne)

Jeudi 9 décembre à 20h30 à Rethel (Ardennes)

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Fondé en 2018, ce « petit orchestre qui sonne comme un grand », et poursuit sa mission d’emmener les grandes œuvres symphoniques et concertantes là où elles ne vont pas d’habitude : dans les campagnes, les montagnes, les secteurs dits « périurbains » et les quartiers. Il est composé de 13 musiciens de renom, compagnons fidèles de l'association, investis tout au long du projet.

Depuis septembre, des ateliers hebdomadaires d'écriture et de chant choral, des rencontres avec les musiciens et les compositeurs, permettent aux habitants des lieux accueillant un concert de le préparer et de s’approprier les œuvres.

Comme chaque année, fidèle à sa mission de faire découvrir la création musicale, l'Orchestre a passé commande à des compositeurs.

Stéphane Delplace et Othman Louati sont à l'honneur : chacun a composé deux œuvres qui seront créées lors de la tournée - une pièce pour orchestre, et une pour chœur et orchestre.

LES ARTISTES DE LA TOURNEE :

David Walter, direction

David Grimal, violon - soliste invité

Quatuor Akilone, cordes

Jérémy Bruyère, contrebasse

Quintette Artecombo, vents

Mathias Champon, trompette

Tristan Mauguin, trombone

Pierre-Olivier Schmitt, percussions

Stéphane Delplace, compositeur

Othman Louati, compositeur

LE PROGRAMME

Mozart : ouverture de Don Giovanni

Brahms: concerto pour violon en ré majeur, op.77

Othman Louati : Vestiges, jouée les 3 et 7 décembre, à Grandpuits-Bailly-Carrois (77) et Banon (04).

Stéphane Delplace : Glas, jouée les 4, 8 et 9 décembre, à Montargis (45), Moissy-Cramayel (77) et Rethel (08).

Nos places sont pour mardi 7 décembre à 20h à Banon, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Via contactez-nous

Pour le Festival du labelLa Dolce Voltales 4 et 5 décembre Salle Gaveau.

Durant ce WE des 4 et 5 décembre, le label discographique La Dolce Volta fête les artistes de son catalogue et l’actualité de leurs enregistrements en organisant un festival Salle Gaveau à Paris.

Ce sont six concerts qui se dérouleront sur les 2 jours, dont La Dolce notte du piano qui réunit les pianistes Geoffroy Coeytaux, Florian Noack, Vanessa Wagner et Wilhem Latchoumia, et le violoniste Amaury Couteau, c’est samedi à 20h30.

Mais il y aura aussi un récital d’orgue par Olivier Latry, le Quatuor Hermès, La pianiste Dana Ciocarlie qui réunit ses amis....

Ceux que nous entendrons sont entrés depuis peu dans une carrière internationale ou bien la mènent depuis longtemps. Ils appartiennent à des générations différentes et bien que leurs personnalités, leurs répertoires soient parfois éloignés les uns des autres, ils ont imaginé ces programmes qu’ils ressentent au plus profondément et qui représentent l’esprit de La Dolce Volta.

Nos places sont pour le concert qui réunit le pianiste Théo Fouchenneret & l’altiste Adrien La Marca samedi 4 décembre à 15h.

Au programme :

Beethoven : Sonate pour piano n°29 en Si bémol majeur op.106, « Hammerklavier »

Berlioz : Extrait du premier mouvement de Harold en Italie

Prokofiev : Roméo et Juliette, arrangement des pièces les plus célèbres du ballet pour alto et piano par Vadim Borisovsky

Dvorak : Songs my Mother Told me

Canteloube : « Chants d’Auvergne », Obal di lou Limouzi

Massenet : Nuit d‘Espagne

Piazzola : Oblivión

Aznavour: La Bohème

Via contactez-nous