Le choix des auditeurs : Couperin, Purcell, Scarlatti, Gounod, Janequin, Kapsberger, Bach, Robert de Visée...

Henry Purcell compositeur

Come ye sons of art away Z 323 : Sound the trumpet - pour soprano ténor et basse continue

Amarillis, Patricia Petibon : Soprano, Jean Francois Novelli : Ténor, Ophélie Gaillard : Violoncelle, Richard Myron : Contrebasse, Violaine Cochard : Clavecin, Nahum Tate : auteur