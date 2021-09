Le Choix des auditeurs : Miklos Rozsa, Sting, Vivaldi, Poulenc, Gluck, Charles Ives, Debussy, Sinatra....

Votre programmation musicale inspirée de cette photo de Vivian Maier

Cette photo est visible auMusée du Luxembourg(Paris) jusqu'au 16 janvier 2022.

Le parcours de Vivian Maier est atypique mais c’est pourtant celui d’une des plus grandes photographes du XXe siècle.

Elle naît à New-York en 1926, et commence à exercer le métier de gouvernante, à New-York puis à Chicago où elle s’éteint en 2009.

Découverte en 2007 cette oeuvre est constituée de plus de 120 000 images photographiques, de films super 8 et 16mm, d’enregistrements divers, et d‘une multitude de pellicules non développées.

Cette passion qui habite Vivian Maier et qui deviendra une activité presque quotidienne, l’élève aujourd’hui au rang des plus grands photographes emblématiques de la Street Photography.

On retrouve dans toute l’œuvre de Vivian Maier des thématiques récurrentes, l’univers des enfants, les objets, les scènes de rue, les quartiers ouvriers.

En ce moment dans les salles de cinéma "A la recherche de Vivian Maier", un film documentaire de Charlie Siskel et John Maloof.

" C’est par hasard que John Maloof met la main sur les photos de Vivian Maier en 2007. Depuis, il n’a cessé de chercher à mettre en lumière son travail et les expositions se multiplient partout dans le monde... "

Maestro :

Dimanche 26 septembre à 18h55 :Tchaïkovski à Moscou avec Julian Rachlin et Denis Matsuev

Le pianiste Denis Matsuev et le violoniste Julian Rachlin sont amis et ils travaillent ensemble depuis quatre ans. Dans ce film nous sommes à Moscou, c'est la première fois qu'ils interprètent ensemble le Concerto pour piano de Tchaïkovski, et la situation est inédite car Julian Rachlin est sur le podium du chef d'orchestre, à la tête de l’Orchestre symphonique national des jeunes de Russie.

Le film donne un aperçu très personnel et passionnant du concerto pour piano de Tchaïkovski. Le spectateur découvre l'approche musicale d'un chef d'orchestre prometteur aux idées nouvelles et d'un pianiste passionnant et renommé.

C’est aussi une incursion dans le Moscou hivernal, la ville natale de Matsuev, qui nous fait découvrir les coulisses de la vie d'un artiste et nous emmène dans des lieux chargés de musique.

Des places de concert à gagner :

pour le concert des Passions, samedi 9 octobre à Montauban dans le cadre du Festival Passions Baroques

Le Festival Passions Baroques se déroule du 1er au 10 octobre à Montauban et dans le Tarn & Garonne, au programme : concerts, récitals, spectacle de danse, lecture musicale, concert enfants-famille, conférences, projection-débat, rencontres, avant-scènes, exposition, bal baroque et moments conviviaux… Sur le thème : Le baroque français, musique à danser, qui met à l’honneur la musique baroque française et faire entendre des œuvres des XVIIe et XVIIIe siècles, une période exceptionnellement riche en productions artistiques et durant laquelle la danse était indissociable de la création musicale.

Parmi les artistes invités, on compte : la compagnie Fêtes galantes de Béatrice Massin, la soprano Monique Zanetti, la violoncelliste Pauline Lacambra, l’écrivain Matthieu Mégevand...

Pour ce concert, Suites de danses de Jean-Philippe Rameau, Les Passions dirigés par Jean-Marc Andrieu, sont en grande formation. Ils nous offrent ainsi un authentique feu d’artifice tiré des plus belles pages de Jean-Philippe Rameau. Menuets, gavottes, sarabandes, chaconnes et tambourins se succèdent avec fougue et exubérance dans des extraits d’Hippolyte et Aricie, des Indes Galantes, des Fêtes d’Hébé, Platée, Dardanus…

Le concert est précédé d’une avant-scène à 18h30, au cours de laquelle La violoniste Gilone Gaubert et Jean-Marc Andrieu nous livreront des clés pour apprécier pleinement ce répertoire.

C’est samedi 9 octobre à 20h30 au Théâtre Olympe de Gouges de Montauban.

