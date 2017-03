Le programme musical de Denisa Kerschova: Le choix des auditeurs

On vous offre des places !

Amandine Savary et Tristan Pfaff (piano à quatre mains) : Opéra-Théâtre de la ville de Clermont-Ferrand le lundi 3 avril à 20h30, 22 boulevard Desaix.

Au programme:

Charles Gounod: Ave Maria et "Marche funèbre d'une marionnette,

Franz Schubert: 8 variations en La bémol majeur D. 813

Jacques Offenbach: Ouverture d'Orphée aux enfers

Johannes Brahms: 16 Valses opus 39

Johannes Brahms: 2 danses Hongroises n° 11 Poco andante et n°4 Poco Sostenuto

Franz Liszt: Rhapsodie hongroise n°2 en Ut dièse mineur

A écouter : Amandine SAVARY

Nouvel enregistrement à paraître le 21/04 prochain

Franz SCHUBERT (1797-1828)

4 Impromptus D. 899 (Op.90)

4 Impromptus D. 935 (Op. posth. 142)

Label Muso / www.muso.mu / Sortie 21 avril 2017.

Quelle musique voyez-vous sur Jeune femme assise au virginal de Johannes Vermeer, vers 1671-1674

, © National Gallery, London

Programmation

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonate n° 17 en si bémol Majeur K 570: Allegretto (générique)

Emil Gilels : piano

Testament SBT 1089

Jean-Sébastien Bach

Fugue (extrait du prélude et fugue en la mineur BWV 894)

Christophe Rousset : clavecin

Aparte 010

Wolfgang Amadeus Mozart

La tartine de beurre KV Anh 284n - pour piano

Tristan Pfaff : piano

Aparte P 107

Rubrique Kézako

Marc-Antoine Charpentier

Pastorale inedite La Couronne de fleur, H.486 - Ouverture

Ensemble Amarillis

Direction: Héloïse Gaillard

Ambroisie 9954

John Bull

Een kindeken is ons gheboren - pour violon cornet a bouquin et basse continue / Les bouffons - pour théorbe clavecin et basse de viole

Jean Tubery: cornet à bouquin / Philippe Grisvard : clavecin / Nicolas Achten: Théorbe

Ensemble La Fenice

Direction: Jean Tubery

Ars Produktion ARS 38216

Antonio Soler

Fandango

Ensemble l'Arpeggiata

Direction: Christina Pluhar

Virgin Classics 5099967851621

Rubrique Maestro: sur arte dimanche 26 mars à 12h15

Un concert exceptionnel sur la Piazza di Duomo de Milan : accompagné par l'orchestre de la Filarmonica della Scala, sous la baguette de Riccardo Chailly. le violoniste virtuose David Garrett interprète des oeuvres de Rossini, Paganini et Verdi.

Niccolo Paganini

Concerto n°2 en si min op 7 : Rondo (La campanella) - réduction pour violon et piano

David Garrett : violon

Alexander Markovich : piano

DGG 4792936

Dietrich Buxtehude

Aria La Capricciosa en sol majeur BuxWV 250 pour piano

Francesco Tristano: piano

DGG 4765003

Modeste Moussorgsky

Tableaux d'une exposition: La cabane sur des pattes de poule / La grande porte de Kiev

Royal Concertgebouw d'Amsterdam

Direction: Mariss Jansons

RCO live 09004

Claude Debussy

Préludes Livre I L 117 : La fille aux cheveux de lin - pour piano

Arturo Benedetti-Michelangeli : piano

DGG 4796284

Richard Rodgers

Little girl blue

Sonia Wieder-Atherton: violoncelle

Bruno Fontaine: piano

Laurent Kraif: percussions

Naive records V5376

Jean-Sébastien Bach

Petit livre d'Anna Magdalena livre II: Polonaise en sol mineur / Marche en Mi bémol Majeur / Menuet en Sol Majeur

Gustav Leonhardt : piano

DEUTSCHE HARMONIA MUNDI / GD 77150

William Byrd

Messe a 4 voix pour choeur a cappella : Gloria

Pro Arte Singers

Direction: Paul Hillier

Harmonia Mundi 907223

Franz Schubert

Impromptu pour piano en mi bémol Majeur opus 90 D899 n° 2

Amandine Savary : piano

MUSO MU015

Antonio Cesti

Orontea : Intorno all'idol mio (Air d'Orontea)

Joyce di Donato

Il Complesso Barocco

Direction: Alan Curtis

Virgin Classics 5099960265425

Frédéric Chopin

Prélude pour piano en mi bémol min op 28 n°14

Claudio Arrau : piano

Sony 8884307165208

Jean-Philippe Rameau

Nais: Ouverture / Musette

Orchestre du XVIIIème siècle

Direction: Frans Bruggen

Glossa 921106

Aaron Copland

Fanfare for the common man

Orchestre Symphonique d'Altlanta

Direction: Louis Lane

Telarc 80078