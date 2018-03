Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau est actuellement visible dans le cadre de l'exposition Le Vin & la Musique, accords et désaccords à La Cité du Vin à Bordeaux du 23 mars au 24 juin 2018

Distribution :

Magali Léger, soprano

Lucie Roche, mezzo-soprano

Girolamo Bottiglieri, violon

Rémy Cardinale, piano

Il eut été impensable de dédier ce festival à l'amour sans évoquer l'ère romantique : la musique de chambre, les genres du lied ou de la rhapsodie, sans oublier la star du XIXe siècle et de ses salons bourgeois : le piano. Rémy Cardinale, à la tête de cette Armée des Romantiques qui, à travers l'interprétation sur instruments anciens, renouvelle l'écoute d'une musique dont on croyait tout connaitre, convoque ainsi Schubert, Schumann, Mendelssohn, Liszt, Fauré, Duparc et Franck, eux-mêmes accompagnés de Goethe, Heine, Hugo, Baudelaire... qui dit mieux !

