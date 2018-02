Le programme musical de Denisa Kerschova : Le choix des auditeurs

Ce tableau fait partie de la collection du Musée d'arts de Nantes.

On vous offre des places

Gagnez des places pour la représentation de Faust d’après La Damnation de Faust d'Hector Berlioz, une création originale de Jacques Perconte et Othman Louati au Théâtre Impérial de Compiègne le jeudi 15 mars à 20h30.

À partir de Faust, tel que le peint Berlioz, une nouvelle version de l’homme à la recherche de l’absolu. Ce spectacle lyrique immersif s’empare d’un monument, La Damnation de Faust de Berlioz. Au travers d’images numériques et sonores, il nous offre une vision nouvelle et une expérience rare qui fera ressurgir avec éclat, en Faust, une incarnation totale et radicale du mythe.

Direction musicale Fiona Monbet

Faust, Paul Gaugler

Marguerite, Albane Carrère

Méphistophélès, Romain Dayez

Ensemble Miroirs Étendus

Rubrique Maestro : Le dimanche 25 février à 18h30 sur Arte

Andris Nelsons dirige Antonin Dvorák

Andris Nelsons, qui succède à Riccardo Chailly à la tête de l’orchestre du Gewandhaus de Leipzig, devient après Felix Mendelssohn le plus jeune directeur musical de cette formation. Au programme de ce concert consacré à Dvorák : l’ouverture d'Othello, des extraits de l’opéra Rusalka, une des Mélodies tziganes et une aria extraite du Dalibor de Smetana, qui a profondément influencé le compositeur tchèque. Épouse du chef letton, la soprano Kristine Opolais, que se disputent les plus grandes scènes lyriques, reprend pour l’occasion son rôle dans Rusalka.

Programmation musicale

Iannis Xenakis

Pithoprakta

Orchestre Philharmonique du Luxembourg

Direction Arturo Tamayo

TIMP 1C1113

Serge Prokofiev

Roméo et Juliette opus 64 : Danse des chevaliers

Orchestre Philharmonique de Radio France

Direction Paavo Jarvi

Virgin 5456092

Jean Sébastien Bach

Fugue n 2 en do mineur BWV 847

Pierre Hantai : clavecin

Mirare 9930

Luigi Boccherini

Quintette à cordes n° 60 en Ut majeur opus 30 n° 6 G324 - version pour guitare et quatuor à cordes

1. Minuetto dei ciechi

2. il rosario

3. passa calle-Allegro vivo

4. Il tamburo e la ritirata

Rolf Lislevand : guitare baroque

Quatuor Carmina: Matthias Enderle, Susanne Frank (violons), Wendy Champney (alto), Stephan Goerner (violoncelle)

Sony classical 88697 46117 2

Claude Debussy

Nocturnes : Fêtes - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Los Angeles

Direction Esa Pekka Salonen

Sony 58952

Charles Trénet

Qu'est devenue la Madelon

Charles Trénet, chant

Orchestre dirigé par Guy Luypaerts

Selection du Reader'sDigest 76045

Anton Dvorak

Concerto n° 1 en sol mineur opus 33 : Andante sostenuto

Stephen Hough: piano

Orchestre Symphonique de la ville de Birmingham

Direction Andris Nelsons

Hyperion CDA68099

Bela Bartok

Quatuor à cordes n°6 en Ré Maj Sz 114 :

1. Mesto - Più mosso pesante

2. Mesto Marcia

Quatuor Lindsay : Peter Cropper, Ronald Birks (violons), Roger Bigley (Alto), Bernard Gregor-Smith (violoncelle)

ASV CDDCS301

Igor Stravinsky

L'oiseau de feu - conte chorégraphique en 2 tableaux pour orchestre : Ronde des princesses

Orchestre Les Siècles

Direction François Xavier Roth

Musicales Actes Sud ASM 06

Ludwig Van Beethoven

Coriolan : ouverture opus 62

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction Riccardo Chailly

Decca 4782721

Paul Dukas

L'apprenti sorcier - réduction pour piano

Yuja Wang: piano

DGG 04790052

Serge Prokofiev

Pierre et le loup opus 67

1. Andantino

2. Allegro - Andantino come prima

3. L'istesso tempo - Piu mosso

Orchestre Philharmonique de New York

Direction Leonard Bernstein

Sony 47596

Hector Berlioz

La Damnation de Faust : Serenade de Mephistophelès et chœur de Feux follets 'devant la maison'

José Van Dam, baryton

Chœur et orchestre de l'Opéra National de Lyon

Direction Kent Nagano

Erato 0630-10692-2

Ravel

Bolero

Jacky Terrasson : piano / Jaz Sawyer: batterie / Mino Cinelu: Percussion et guitare / Rick Centalonza: hautbois

Blue Note 4987562

Giacinto Scelsi

Chrukrum pour grand orchestre à cordes

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Direction Peter Rundel

Neos Music 10722

Alexandre Borodine

Le Prince Igor : Danses Polovtsiennes (Acte II)

Chœur et Orchestre Philharmonique Royal de Londres

Direction Leopold Stokowski

Decca 4833166