Le choix des auditeurs : van Parys, Trenet, Rachmaninov, Massenet, Debussy, Bach, Yann Tiersen...

Votre programmation musicale inspirée par le " Le déjeuner des canotiers " d'Auguste Renoir.

" Le déjeuner des canotiers" d'Auguste Renoir, est visible en ce moment sur les panneaux publicitaires de la ville de Saint Dizier, dans la cadre dela campagne d’affichage « La Beauté sauvera le monde », et sur les cimaises de la Phillips Collection à Washington qui abrite le tableau.

"La beauté sauvera le monde", la citation de Dostoïevski inspire la campagne d'affichage qui se déroule en ce moment dans les rues de Saint-Dizier, une quarantaine d’oeuvres de peintres célèbres sur les panneaux publicitaires de la ville jusqu'à fin mai.

Les réseaux sociaux relaient l'affichage avec une courte notice explicative de chaque tableau et quand les boutiques rouvriront, 5.000 posters seront distribués par les commerçants.

L’école de musique a préparé quatre play-lists de musique (du baroque au jazz), qui seront diffusées dans les rues au mois de mai. Des vidéos de musiques de chambre sont diffusées sur les réseaux sociaux.... Des concerts-flash sont à l'étude...

Enfin, Les bibliothécaires des médiathèques ont sélectionné des citations de célébrités, peintes sur les vitrines et sur les trottoirs, elles incitent à réfléchir sur les thèmes de la beauté et du bonheur....

Maestro

Dimanche 25 avril à 18h40 sur Arte :Joana Mallwitz dirige Mozart et Tchaïkovski

Parmi les cheffes d’orchestre qui montent, Joana Mallwitz, 35 ans, occupe une place à part. En 2019, le mensuel allemand Opernwelt la consacrait "cheffe de l’année". L’année suivante, elle s’imposait au Festival de Salzbourg avec Così fan tutte de Mozart.

Dotée d’une curiosité musicale débordante et d’une soif de communiquer, Joana Mallwitz aborde les concerts comme une grande aventure collective et aime jouer les passeuses avec le public.

À l’invitation du Konzerthaus de Berlin, elle dirige la Symphonie n° 6 dite "La pathétique" de Tchaïkovski, et l’ouverture de La flûte enchantée de Mozart.

Les Voix Animées apportent la musique là où vous le souhaitez ! Au Thoronet vendredi 30 avril et à Toulon samedi 1er mai. Il est temps de réserver votre " Concert à domicile " !

Les « Surprises vocales à domicile » sont de courts concerts de 15 minutes pour 10 personnes (maximum) réunies en extérieur, sur un palier, une terrasse ou dans un jardin. Elles sont proposées par l'ensemble vocal les Voix animées, qui autour de Luc Coadou leur directeur musical, se produisent « un par voix », en petit effectif variant de 4 à 8 chanteurs selon les productions.

Au programme des concerts des 30 avril et 1er mai, des chansons populaires de Bécaud, Dutronc, Vian, Brassens, ABBA... Et des thèmes de comédie musicale de Bernstein, Rodgers and Hammerstein, ...

Inscrivez-vous et choisissez votre créneau horaire !

11h, 11h30, 14h30, 15h, 15h30, 16h, 16h30

C’est gratuit et sur réservation, par téléphone : 04 94 73 87 11 ou par e-mail : contact@lethoronet.fr

Les Tuyaux de Kerscho !

Le 1er concerto de Rachmaninov par Nicolas Angelich, le Philharmonique de Radio France et Mikko Franck, c'est vendredi prochain le 30 avril en direct sur France Musique.

Rendez-vous vendredi 30 avril sur France Musique pour le "Concert de 20h", en direct de l'Auditorium de Radio France. Au programme de l'Orchestre Philharmonique de Radio France et de son chef Mikko Franck, des oeuvres de Rachmaninov et Stravinsky.

De Rachmaninov : L’Île des morts, poème symphonique inspiré par un tableau célèbre d’Arnold Böcklin et le Concerto pour piano et orchestre n°1, sous les doigts du pianiste Nicholas Angelich. De Stravinsky, le Chant funèbre, dont le manuscrit a été découvert en 2015, et l’Octuor qui débutera le concert.

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :