Le Choix des auditeurs : Lionel Suarez, Vivaldi, Tonu Korvits, Charlie Haden, Falconieri, Cora Vaucaire...

Votre programmation musicale inspirée du tableau la "Ramasseuse de feuilles mortes" d'Ernest Biéler, au musée d'Orsay

La "Ramasseuse de feuilles mortes" d'Ernest Biéler, est visible en ce moment au Musée d'Orsay, dans la cadre de l'exposition Modernités suisses. 1890 - 1914.

Jusqu’au 25 juillet

Maestro, dimanche 23 mai à 18h55 :

L’organiste Cameron Carpenter et le violoniste Daniel Hope se retrouvent au Holzmarkt de Berlin autour d’un programme éclectique, de Jean-Sébastien Bach à Olivier Messiaen, en passant par César Franck et Manuel de Falla.

Avec son orgue électronique sur mesure et ses fameux souliers à strass, le flamboyant organiste américain Cameron Carpenter a donné un coup de jeune à son instrument et séduire un nouveau public, loin de l’austérité des églises. Depuis la salle de concert du Holzmarkt de Berlin, le musicien, accompagné sur plusieurs morceaux du violoniste Daniel Hope, interprète un riche programme : la Pièce héroïque de César Franck , la Cinquième sonate de Bach, la Danse espagnole n° 2 de Manuel de Falla et un extrait de La Nativité du Seigneur d’Olivier Messiaen.

Les tuyaux de Kerscho :

Le seconde édition du Festival Fondation Singer-Polignac se déroule du 24 au 29 mai

à Paris, en direct sur son site.

La première édition du festival de la Fondation Singer-Polignac qui présentait les artistes en résidence, s’est déroulée en ligne en novembre dernier.

Pour cette seconde édition, Benoît Duteurtre inaugurera le festival le lundi 24 mai avec un concert-commenté autour de Camille Saint-Saëns dont on fête le centenaire de la mort cette année.

Puis, jusqu’au samedi 29 mai, lors de 6 soirées, les artistes-résidents et associés se produiront dan des programmes variés, allant du classique au contemporain, du pianoforte de Justin Taylor à la musique expérimentale de Marco Suárez-Cifuentes, avec le Quatuor Ebène, Maxime Pascal et Le Balcon, le Trio Xenakis, le Quatuor Elmire, Michiko Takahashi, Jonas Vitaud... En direct sur le site et les RS de la Fondation Singer Polignac

Des places à gagner !

Pour le concert “ Trois Divas “, les chanteuse s Isabel Leonard, Ailyn Pérez et Nadine Sierra, en direct del'Opéra Royal du Château de Versaillessamedi 22 mai à 19h.

La série Met Stars Live in Concerts présente les plus grands chanteurs d’opéra dans des lieux d’exception en Europe et aux Etats-Unis depuis juillet dernier. Parmi eux, Jonas Kaufmann, Renée Fleming, Roberto Alagna et Alexandra Kurzak, Diana Damrau et Joseph Calleja, Bryn Terfel, Angel Blue, Pretty Yende, Piotr Beczala, Anna Netrebko, Sonya Yoncheva....

Ce samedi 22 mai, le concert se déroulera en direct de l’Opéra Royal du Château de Versailles.

Les sopranos Ailyn Pérez et Nadine Sierra, la mezzo-soprano Isabel Leonard, interprèteront leurs mélodies et airs d’opéras préférés, Roméo et Juliette de Gounod, La Wally de Catalani, Griselda de Vivaldi... avec le pianiste Vlad Iftinca et le guitariste Pablo Sáinz-Villegas.

Le concert sera retransmis sur le site du Met et sera disponible sur demande durant 14 jours. Les billets sont en vente au tarif de 20 $ / 17€.

La chronique : " Les grands Macabres "

