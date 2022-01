Le quatre mains au piano

Debussy, Alkan, Britten, Mozart, Brahms, Bach, Ravel, Schumann, Schubert, Saint-Saëns...

pour le “Festival Variations classiques” d’Annecy et son invitée d’honneur Fanny Ardant, les 27 et 28 janvier.

“Bonlieu Scène nationale” donne carte blanche au “Festival Variations classiques” d’Annecy. Ce festival de musique classique original cultive les correspondances entre les arts en invitant une personnalité artistique de référence à chaque édition. Pour cette 5ème édition, l’invitée d’honneur est l’actrice Fanny Ardant.

Une soirée exceptionnelle lui est consacrée : Aurelia Steiner de Marguerite Duras avec à ses côtés la violoncelliste et amie, Sonia Wieder-Atherton, c’est vendredi 28 janvier.

Et comme Fanny Ardant ne cache pas sa passion pour le piano, c’est tout naturellement que celui-ci est présent avec l’immense pianiste russe Boris Berezovsky, jeudi 27 janvier.

>> Jeudi 27 janvier à 20h30 : Boris Berezovsky, piano

>> Vendredi 28 janvier à 20h30 : Fanny Ardant, comédienne, Sonia Wieder-Atherton, violoncelle et Marius Atherton, synthétiseur monophonique

Pour la représentation de “Joyaux” de Balanchine par le ballet du Bolchoï en direct de Moscou dimanche 23 janvier à 16h.

Inspiré par les célèbres joaillers de la 5ème avenue new-yorkaise, l'américain George Balanchine a offert "Joyaux", un hommage d'une beauté captivante aux trois villes et écoles qui l'ont marqué, chacune représentée par une pierre précieuse.

A Paris, l'émeraude, à New York, le rubis et à Saint-Pétersbourg, le diamant. En trois tableaux scintillants, accompagnés par les musiques de trois compositeurs, Fauré, Stravinsky, Tchaïkosvki, les danseurs exposent avec grâce les styles des trois écoles de danse qui ont contribué à faire de George Balanchine un chorégraphe unique.

Diffusé en direct du Bolchoï à Moscou dans le cadre de la saison des Pathé-lives ce dimanche 23 janvier à 16h, dans de nombreux cinémas Pathé de toute la France.

Durée 2h40

Distribution :

Émeraudes : Anastasia Denisova, Evgenia Obrazstova, Elizaveta Ktruteleva, Denis Zakharov

Rubis : Elizaveta Kokoreva, Dmitry Smimlevsky, Antonina Chapkina

Diamants : Svetlana Zakharova, Jacopo Tissi, Antonina Chapkina, Anastasia Denisova

