Le choix des auditeurs : Berio, Penderecki, Monti, Xenakis, Ives, Bruch, Bartok....

Votre programmation musicale inspirée du tableau " T1934-2 " de Hans Hartung, exposé au Musée d'Art Moderne de Paris.

Ce tableau est visible au Musée d'Art Moderne de Paris dans l'exposition " Hans Hartung, La fabrique du geste" jusqu'au 1er mars.

Essentiel dans l’histoire de l’art, Hans Hartung fut un précurseur de l’une des inventions artistiques les plus marquantes de son temps : l’abstraction.

L’exposition donne à voir la grande diversité des supports, la richesse des innovations techniques et la panoplie d’outils utilisés durant six décennies de production. Hans Hartung, qui place l’expérimentation au coeur de son travail, incarne aussi une modernité sans compromis, à la dimension conceptuelle. Les essais sur la couleur et le format érigés en méthode rigoureuse d’atelier, le cadrage, la photographie, l’agrandissement, la répétition, la reproduction à l’identique de nombre de ses oeuvres, sont autant de recherches menées sur l’original et l’authentique.

Des places à gagner !