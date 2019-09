Le choix des auditeurs : Gordon Summer, Telemann, Chopin...

Ce tableau est actuellement visible au Musée Maillol à Paris

dans le cadre de l'exposition :Du Douanier Rousseau à Séraphine. Les grands maîtres naïfs.Jusqu'au 19 janvier 2020

Le Musée Maillol accueille plus d’une centaine d’oeuvres d’artistes dit "naïfs", qui à leur manière ont renouvellé la peinture à l’écart des avant-gardes et des académismes. Réunies pour la première fois à Paris, ces oeuvres livrent un pan souvent négligé de l’histoire de l’art de l’entre-deux guerres. Sur les pas d’Henri Rousseau et de Séraphine Louis, on découvre André Bauchant, Camille Bombois, Ferdinand Desnos, Jean Ève, René Rimbert, Dominique Peyronnet et Louis Vivin.

Le parcours thématique souligne les qualités picturales de ces peintres et les révèle comme de grands artistes à contre-courant des avant-gardes. Grâce à une sélection d’oeuvres issues d’importantes collections publiques et privées françaises et internationales, elle montre la grande inventivité de chacun d’eux.

On vous offre des places

gagnez des places pour le concert d’Hervé Billaut et Guillaume Coppola le samedi 28 septembre à 15h30 au Château du Clos Lucé…

… qui célèbre le 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci en ses murs le 2 mai 1519. Artiste intemporel et universel, il fut un peintre d’exception, un inventeur et un ingénieur visionnaire. Pour célébrer un aspect méconnu, Léonard de Vinci Musicien, le Festival européen de Musique Renaissance du Château du Clos Lucé offre une programmation spéciale.

Ce 28 septembre Hervé Billaut et Guillaume Coppola présentent un voyage musical à quatre mains autour de plusieurs chef-d'œuvres du répertoire romantique.

Gagner des places pour ce concert via le bouton "contactez-nous"

Maestro : Le dimanche 22 septembre à 18h50 sur Arte

The Berlin Vienna Music Club -Les Philharmonix.

Projet initié par sept musiciens issus des orchestres philharmoniques de Berlin et de Vienne, l’ensemble Philharmonixs’est fixé une règle simple : ne suivre que les envies de ses membres. Brassant classique, jazz, folk et pop, les sept musiciens virtuoses du Philharmonix revisitent les genres avec une réjouissante liberté et n'hésitent pas à sortir des salles de concert pour interpréter des valses dans une laverie ou "Don’t Stop Me Now" de Queen sur les toits de Berlin Coup de projecteur sur ce septuor.