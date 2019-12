Le choix des auditeurs: Gesualdo, Fauré, Astrud Gilberto,Gabrieli...

actuellement visible dans l'exposition "La collection Alana, Chefs-d'oeuvre de la peinture italienne" qui se déroule au Musée Jacquemart-André (à Paris) jusqu'au 20 janvier 2020.

Maestro

Dimanche 22 décembre 18h25Jonas Kaufmann, mélodies viennoises

Le grand ténor Jonas Kaufmann nous fait découvrir ses endroits préférés de la capitale autrichienne, cette Vienne à lui, faite d’histoires et de rencontres, il la raconte dans son concert consacré aux mélodies viennoises. Au programme, valses, airs d’opérettes et duos extraits de La chauve-souris, Une nuit à Venise et Sang viennois de Johann Strauß, ainsi que des mélodies de Robert Stolz, Johann Strauß, Emerich Kálmán, Georg Kreisler et d’autres grands noms de la musique viennoise.

Des places à gagner

via contactez-nous